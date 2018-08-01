  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

مدیر عامل جدید شرکت شهر صنعتی البرز در قزوین معرفی شد

قزوین- در جلسه هیئت مدیره شرکت شهر صنعتی البرز داریوش یوسفی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هیئت مدیر شرکت شهرصنعتی البرز که با دستور جلسه انتخاب مدیر عامل و اجرای ماده ۱٢۴ قانون تجارت برگزار شد، داریوش یوسفی فخر به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهر صنعتی البرز انتخاب شد.

در این جلسه پس از بررسی مدارک تحصیلی و سوابق کاری ۵ نفر از افراد داوطلب تصدی این مسئولیت، اعضای هیئت مدیره با در نظر گرفتن شرایط قانونی ذکر شده در اساسنامه، وضعیت فعلی شرکت و همچنین شرایط محیطی شهرصنعتی البرز و نیاز به روز رسانی خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر، مهندس داریوش یوسفی فخر را با اکثریت آرا به عنوان مدیر عامل جدید شرکت انتخاب کردند.

یوسفی پیش از این در مسئولیت های مدیر امور اداری، مدیر روابط عمومی و قائم مقام شرکت شهر صنعتی البرز قزوین فعالیت کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مرتضی لشکری IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      جناب مهندس یوسفی از افراد باتجربه ، لایق کاردان ، خیر و بسیار مهربان میباشند ،و جای مباهاته که ایشون تصدی مدیریت عاملی شهرک صنعتی را بعهده دارند

