مدیر عامل جدید شرکت شهر صنعتی البرز در قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هیئت مدیر شرکت شهرصنعتی البرز که با دستور جلسه انتخاب مدیر عامل و اجرای ماده ۱٢۴ قانون تجارت برگزار شد، داریوش یوسفی فخر به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهر صنعتی البرز انتخاب شد.

در این جلسه پس از بررسی مدارک تحصیلی و سوابق کاری ۵ نفر از افراد داوطلب تصدی این مسئولیت، اعضای هیئت مدیره با در نظر گرفتن شرایط قانونی ذکر شده در اساسنامه، وضعیت فعلی شرکت و همچنین شرایط محیطی شهرصنعتی البرز و نیاز به روز رسانی خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر، مهندس داریوش یوسفی فخر را با اکثریت آرا به عنوان مدیر عامل جدید شرکت انتخاب کردند.

یوسفی پیش از این در مسئولیت های مدیر امور اداری، مدیر روابط عمومی و قائم مقام شرکت شهر صنعتی البرز قزوین فعالیت کرده است.