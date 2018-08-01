  استانها
  2. گلستان
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

فرمانده انتظامی گرگان خبر داد:

کشف اشیاء عتیقه ۲ هزار ساله در گرگان

کشف اشیاء عتیقه ۲ هزار ساله در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از کشف ۱۳ کوزه عتیقه با قدمت دو هزار سال در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد شیرازی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان گرگان پس از مدت ها کار تخصصی موفق به شناسایی فردی که اقدام به نگهداری اشیاء عتیقه کرده بود، شدند.

شیرازی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در یک عملیات پلیسی موفق شدند متهم را در حال حمل اشیاء عتیقه دستگیر کنند؛ در بازرسی از کیف همراه وی ۱۳ عدد کوزه سفالی عتیقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان تصریح کرد: قدمت این اشیاء تاریخی توسط کارشناسان میراث فرهنگی حدود دو هزار سال تخمین زده شد.

