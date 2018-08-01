بازداشت چند زن فعال حقوقی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب کاربری «زندانیان عقیدتی عربستان» که در توییتر به انتشار اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی این کشور می پردازد اعلام کرد که بامداد امروز نیروهای امنیتی عربستانی به خانه های چندین تن از زنان فعال مدنی و حقوقی این کشور حمله کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده اند.

بر اساس این خبر، در این موج جدید بازداشت ها که با ایجاد رعب و وحشت در میان نزدیکان افراد بازداشتی همراه بوده است، «نسیمه الساده» نویسنده و فعال حقوق بشری، «سمر بدوی» فعال حقوق بشری و همسر «ولید ابالخیر» دیگر زندانی سیاسی و چند تن دیگر بازداشت شده اند.

نسیمه الساده چند روز پیش بازداشت یک دختر بچه ۱۰ ساله به وسیله نظامیان رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بود.

صفحه زندانیان عقیدتی از نهادهای بین المللی خواسته بود برای اعمال فشار بر مسئولان سعودی و آزادی زندانیان سیاسی که اخیرا بازداشت شده اند وارد عمل شوند.

پیشتر دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از مسئولان سعودی خواسته بود همه زندانیان عقیدتی و حقوق بشری را آزاد کنند.