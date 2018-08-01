محمدرضا سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دوشنبه نیروهای مرزبانی اترک حین گشت زنی در منطقه چشمه باغ روستای آق تُقای مراوه تپه یک قلاده پلنگ را مشاهده کردند.

وی با اشاره به این‌که منطقه چشمه باغ در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان واقع شده است، افزود: شواهد و قرائن موجود نشان می دهد چندین قلاده پلنگ به طور خانوادگی در این منطقه زندگی می کنند.

فرمانده هنگ مرزی اترک ادامه داد: در سال های گذشته هم شاهد حضور پلنگ در منطقه بوده ایم؛ یکبار یک قلاده پلنگ به گله عشایر مراوه تپه حمله و دو راس گوسفند و یکبار هم سگ مرزبانی را تلف کرده بود.

وی با اشاره به این‌که خرداماه امسال هم نیروهای مرزبانی یک قلاده پلنگ را در منطقه مشاهده کرده اند، اضافه کرد: به گفته مسئولان محیط زیست و بر اساس شواهد موجود چندین قلاده پلنگ در کوههای سُنگ داغ مراوه تپه مشرف به ترکمنستان قلمرو سرزمینی دارند.

وی با بیان این‌که در شامگاه دوشنبه پلنگ به نیروهای مرزبانی نزدیک نشده است، تصریح کرد: این قلاده پلنگ با مشاهده نور چراغ ماشین به سمت ترکمنستان متواری شد.

سراوانی با اشاره به این‌که نیروهای مرزبانی در کنار حفظ امنیت تلاش می کنند به گونه های جانوری و حیات وحش آسیبی وارد نشود، گفت: از شامگاه دوشنبه اطلاع رسانی در خصوص حضور پلنگ در منطقه را به عشایر و مرزنشینان منطقه آغاز کرده ایم.