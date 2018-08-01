سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان البرز خبر داد و اظهار کرد: این اقدام به‌منظور تأمین نظم و امنیت در جاده‌ها انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه دهم مرداد تا ساعت ۶ بامداد روز شنبه سیزدهم مردادماه، تردد موتورسیکلت، انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محورهای کرج - چالوس ممنون است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز بابیان اینکه تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه دوازدهم تا روز شنبه سیزدهم مردادماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است، تصریح کرد: طبق اعلام مأموران پلیس‌راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز جمعه دوازدهم تا ساعت یک بامداد روز شنبه سیزدهم مردادماه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در هنگام رانندگی، از رانندگان خواست تا از سرعت و سبقت غیرمجاز بپرهیزند.