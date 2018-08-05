امیر شاه‌علی کارگردان نمایش «آپ آرت مان» که از ۱۱ مردادماه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه این اثر نوشته سپیده قربانی است که یکی از متون برگزیده جایزه اکبر رادی بوده است. همچنین این نمایش در جشنواره تئاترشهر نیز نامزد جایزه بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه و لباس و متن شده بود.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: «آپ آرت مان» داستان یک آپارتمان قدیمی در تهران را روایت می کند که پیرزن و پیرمردی در آن زندگی می کنند و برخلاف مالک دیگر ساختمان که قصد دارد آنجا را بفروشد و یا از نو بسازد، علاقه مند نیستند از این خانه بروند و یا فرمتش را تغییر دهند به همین دلیل مالک دیگر ساختمان دست به کارهایی می زند تا این پیرزن و پیرمرد را از خانه فراری دهد...

شاه‌علی متذکر شد: در این نمایش زندگی سه نسل روایت می شود؛ نسل دهه ۷۰ که با ادبیات و فرهنگ مختص خودشان زندگی و فکر می کنند، نسل دهه ۶۰ که با وجود مشکلات با عشق کنار یکدیگر می مانند و نسل قدیم که از سر عادت با یکدیگر زندگی می کنند. مضمون اصلی این اثر نمایشی جدایی و دور شدن آدم ها از یکدیگر است و اینکه آدم های مقید هم می توانند اشتباه کنند. انتخاب نام «آپ آرت مان» نیز به دلیل همین جدایی و روابط سردی که افراد با هم دارند، است.

این کارگردان تئاتر در پایان درباره دکور نمایش بیان کرد: در این نمایش یک دکور مشترک برای سه اپیزود در نظر گرفته شده است و در هر بخش از یک نقطه از دکور استفاده می شود. همچنین نمایش غیر از کاراکترهای اصلی ۲ کاراکتر کلیدی دیگر نیز دارد که کوچه و محیط بیرون آپارتمان و دیگری تلویزیون هستند.

محمدرضا ایمانیان، غزل میرزایی، فائقه شلالوند، سهیل بابایی، مهناز مهدی زاده، امیر شاه علی بازیگران این نمایش هستند. همچنین رضا داوود نژاد و سهی بانو ذوالقدر نیز به عنوان صداپیشه با گروه نمایش «آپ آرت مان» همکاری می کنند.

نمایش کمدی اجتماعی «آپ آرت مان» از یازدهم مردادماه هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان اجرا شده است.