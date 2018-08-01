به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان به همراه مسئول اقتصادی سفارت آلمان روز سهشنبه در سازمان حفاظت محیط زیست میهمان حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و ناصر مقدسی مدیرکل امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست بودند.
سفیر آلمان در این دیدار، با ابراز خوشنودی از شکلگیری همکاریهای محیطزیستی با جمهوری اسلامی ایران، از آغاز به کار دو پروژه در حوزه محیط زیست و انرژی با سرمایهگذاری کشورش در ایران خبر داد.
نخستین پروژه، با عنوان «ایجاد مناطق حفاظت شده یکپارچه از طریق تقویت مدیریت مشارکتی، سازگاری با تغییر اقلیم و آموزش محیط زیستی در ایران» با اعتبار دو میلیون یورو توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان بود که به طور مستقیم با حوزه فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست ارتباط دارد.
«به روزرسانی استانداردهای مدیریت مناطق حفاظتشده و پارکهای ملی»، «افزایش آگاهی و ظرفیتسازی بخشهای مرتبط با موضوع حفاظت از جمله جوامع محلی»، «ارتقای استانداردهای مدیریت و ارتباطات در سایت پایلوت پروژه» و «ایجاد درآمدهای پایدار برای جوامع محلی» چهار هدف اصلی این پروژه هستند.
همچنین قرار است در سفر آتی هیئت آلمانی به ایران، یکی از مناطق حفاظتشده کشور به عنوان سایت پایلوت این پروژه مشخص شود. با مشخص شدن سایت، فعالیتهای این پروژه سهساله، از اواخر سال 2018 میلادی (پاییز امسال) در سایت پایلوت نیز به صورت متمرکز آغاز خواهد شد.
دومین پروژهای که سفیر آلمان نوید آغاز به کارش را داد، «بهرهوری انرژی» بود که یکی از اهداف اصلی آن، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با گرمشدن زمین است.
وزارت محیط زیست آلمان و معاونت علم و فنآوری ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست در این پروژه با یکدیگر همکاری میکنند.
حمید ظهرابی، آغاز به کار این دو پروژه با کشور آلمان را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای آتی جمهوری اسلامی ایران و آلمان در زمینه محیط زیست توسعه یابد.
