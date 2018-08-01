منافقین زیربنای داعش هستند/حقوق بشر غربی از منافقین دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در نشست حقوق بشر که در تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد گفت: این جلسه بخاطر سالگرد عملیاتی است که در آخرین روزهای جنگ اتفاق افتاد و بسیار درس‌آموز است، به عبارتی آخرین تیر ترکش شیطان بود. صدامیان از جنوب و منافقان از غرب آخرین تیرهای ترکش را رها کردند به امید اینکه بتوانند جمهوری اسلامی را ساقط کنند، به خیال اینکه چون امام(ره) قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت گویا برداشت آن‌ها از این نرمش قهرمانانه امام(ره) این بود که جامعه و مردم ما ضعیف است.

وی در خصوص معرکه‌ای که در غرب اتفاق افتاد افزود: ماهیت منافقان جنایت است چرا که آنها از هیچ جنایتی بر علیه ملت ایران فروگذار نکردند.

حجت ‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به نشست مذکور و اهمیت بصیرت‌افزایی و آگاهی آحاد ملت نسبت به توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام اسلامی اظهار کرد: شهید "کمال کورسل" در سال‌های ۵۸ و ۵۹ در فرانسه با انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان ایرانی در فرانسه ارتباط و در دعای کمیل آن‌ها شرکت می‌کند و به برکت دعای کمیل جذب کلام امیرالمؤمنین(ع) می‌شود. با کمیل به کمال می‌رسد، در اسم، در حقیقت و در رأس و این یکی از مسائل مهم است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: منافقین در فرانسه پایگاه مهمی داشتند و به تجمعات دانشجویان مسلمان حمله می‌کردند و درگیری داشتند تا جاییکه دو وزیر از وزرای جمهوری اسلامی از دانشجویان آن زمان فرانسه بودند و هر دو این‌ها شهید "کمال کورسل" را می‌شناختند. این شهید در مواقعی که میان دانشجویان مسلمان و منافقین درگیری می‌شد می‌آمد و در برابر منافقان می‌ایستاد و از ما دفاع می‌کرد، منافقین به تجمعات انقلاب اسلامی حمله می‌کردند و پلیس فرانسه تماشاچی بود و گاهی کمک آن‌ها هم می‌کرد.

وی در خصوص ویژگی های شخصیتی شهید کورسل گفت: او فردی بود که شعله‌های ایمان را در چهره‌اش حس می‌کردیم و هنگامی که از اسلام، معنویت و اهل‌بیت(ع) حرف می‌زدیم چهره‌اش برافروخته می‌شد.

حجت‌الاسلام صادقی اظهار کرد: این شهید در ماجرای مرصاد آنجا که در محاصره منافقان هستند روضه اباعبدالله(ع) می‎خواند و اینجاست که درمی‌یابیم ایمان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و ایمان محدود به این جغرافیا و آن جغرافیا نیست و این یعنی مکتب ما مکتب ایمان است و هر کسی از حق می‌تواند دفاع کند.

وی با بیان اینکه بنیاد جنگ بنیاد ملی‌گرایی و مرز و خاک نیست و انسان والاتر از آن است گفت: شهید کمال کورسل سمبل ایستادگی در برابر نفاق است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: منافقین اسم خود را ارتش رهایی بخش گذاشتند و می‌خواستند مردم را رها کنند آیا آن‌ها می‌خواستند تا با کشتن افراد در بیمارستان‌ها مردم را رها کنند. بیش از ۱۷ هزار شهید توسط منافقین ترور شدند که به طور حتم این جنایات هرگز پاک نخواهد شد و کارنامه آن‌ها پاک شدنی نیست.

حجت‌ الاسلام والمسلمین صادقی گفت: باید "کمال کورسل" را به عنوان یک نماد و سمبل معرفی کنیم. اینکه از کجا به پا خواسته و ایستادگی می‌کند و این در تاریخ جنگ‌های عالم جزء کم نظیرترین‌ها است و خط نور و ظلمت و خط ایمان، کفر و نفاق اینگونه جدا می‌شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: اینجاست که تفاوت بین حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی مشخص می‌شود. در فرهنگ اسلامی بشر حق و کرامت دارد و باید از او دفاع کرد و فرقی نمی‌کند از کدام ملیت باشد، ایرانی مسلمان بعد از سقوط صدام به کمک همان عراقی‌هایی می‌شتابد که ۸ سال در برابرش جنگیدند ولی می‌دانند که آن مردمان مجبور بودند، می‌دانند که آن‌ها اینک این شیوه و دشمنی را ندارند.

وی افزود: می‌گویند در جنگ بین کره و ژاپن هنوز بین مردم این دو کشور روابط حسنه برقرار نشده است اما فرهنگ اسلامی به ما آموخت که بین مردم ایران و عراق به دلیل مسلمانی و به دلیل حب اهل‌بیت(ع) باید پیوند اهل‌بیتی برقرار باشد و این حقوق اسلامی است که ایرانی مسلمان بدون کینه از عراقی به کمک آن‌ها و به بازسازی کشور آن‌ها می‌شتابد و در دفع شر اشرار و داعشی به آن‌ها کمک می‌کند. عراقی مسلمان عملش در اربعین و در پذیرایی از ایرانی مسلمان آشکار می شود و این یعنی حقوق بشر اسلامی.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی اظهار کرد: اما حقوق بشر غربی و آمریکایی از منافقینی که بر علیه ملت خود جنایت کرده اند دفاع می‌کند. از منافقی که در بیمارستان جنایت کرده و بیماران را به گلوله می‌بندد از منافقی که ترور می‌کند و ... این همان کارهایی است که صهیونیست‌ها انجام می دهند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در پایان گفت: داعشی‌ها آمدند و خواستند روی منافقان را سفید کنند اما نباید فراموش کنیم که منافقین زیربنای داعش هستند.

گفتنی است این نشست به منظور اهمیت بصیرت‌افزایی و آگاهی آحاد ملت نسبت به توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و جایگاه خیانت جریان نفاق در عداوت و دشمنی آشکار و نهان با ملت ایران از نگاه حقوق بشر و تعارضات حمایت استکبار از جنایات گروهک تروریستی منافقین در عملیات مرصاد و ترورها و یادواره شهید بسیجی فرانسوی عملیات مرصاد «کمال کورسل» با همکاری معاونت فرهنگی قوه قضاییه و بنیاد شهید و محوریت «مرکز مدافعان حقوق بشر» در کرمانشاه برگزار شد.