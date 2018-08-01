گزارش فعالیتهای کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد و فعالیت هایش را با ذکر آمار و ارقام به اطلاع مخاطبان رساند. بسیاری از این فعالیت ها با همکاری مشترک با جمعیت هلال احمر افغانستان صورت گرفته است.

بیش از ۳۰ سال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ مشغول خدمت رسانی به مردمی است که تحت تاثیر جنگ و درگیری ها در افغانستان هستند. در یک سال گذشته، این نهاد به دلیل حملات پیاپی و مرگبار به کارمندانش، بخشی از فعالیت های خود را در مناطق شمالی افغانستان کاهش داده است.

طبق این گزارش، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ به بیمارستان ها و مراکز درمانی مختلف و همچنین کلینیک های درمانی چندین زندان و بازداشتگاه کمک کرده است تا بتوانند برای بیش از ۴۶۰ هزارنفر مراقبت های درمانی فراهم کنند. بیش از ۳۸۰ مجروح جنگی نیز کمک های اولیه دریافت کرده­ و برای درمان به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.

همچنین در قالب برنامه توانبخشی جسمی، بیش از ۱۵۰ هزار بیمار در هفت مرکز ارتوپدی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان مداوا شده‌­اند و بسیاری از آنها وسیله کمک حرکتی و اعضای مصنوعی دریافت کرده اند.

در ۶ ماه نخست سال جاری، کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ به ۶ هزارو ۶۰۰ خانواده کمک کرده است تا با بستگان بازداشت شده‌­شان در ارتباط باشند این سازمان همچنین با ۲۷هزار زندانی دیدار کرده تا نسبت به رفتار انسانی و کرامت‌­آمیز با آنها اطمینان حاصل نماید.

با نوسازی ۷۵۱ پمپ آب در مناطق روستایی و حاشیه نشین، کمیته بین المللی صلیب سرخ توانسته به بیش از ۱۰۵ هزار نفر کمک کند تا به آب کافی و با کیفیت دسترسی پیدا کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین با همکاری جمعیت هلال احمر افغانستان، به بیش از ۳۸ هزار آواره متاثر از مخاصمات، کمک های ضروری ارائه کرده است.

همچنین در ارتباط با ترویج حقوق بین المللی بشردوستانه، کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر از بخش های مختلف از جمله کارکنان ارتش افغانستان، نیروهای دفاع ملی افغانستان، کارکنان پلیس ملی و محلی و اعضای مخالفین مسلح جلسات توجیهی برگزار کرده است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان بخشی از ماموریت بشردوستانه‌­اش، پیوسته به افراد مسلح تمامی طرف های مخاصمه یادآوری می‌کند که بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه، اشخاصی که در جنگ شرکت نکرده یا دیگر در آن شرکت نمی کنند، باید در برابر آسیب محافظت شده و مصون نگهداشته شوند.