  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

با حضور وزیر نیرو در تبریز انجام می شود؛

بهره برداری از۱۰۰ پروژه برق/ مسکن های مهر سهند روشن می شوند

بهره برداری از۱۰۰ پروژه برق/ مسکن های مهر سهند روشن می شوند

تبریز- بالغ بر ۱۰۰ پروژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز عصر امروز چهارشنبه با حضور وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها با اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال در حوزه عملیاتی این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون اجرا شده و به بهره برداری می رسد.

این پروژه ها در بخش های نیرو رسانی، اصلاح و بهینه سازی، توسعه فیدر، کاهش تلفات، توسعه روشنایی، توسعه و احداث، قدرت مانور و اصلاح روشنایی هستند.

از مهمترین این پروژه ها می توان به نیرو رسانی و تامین روشنایی معابر به بزرگترین پروژه مسکن مهر شمال غرب کشور در شهر جدید سهند اشاره کرد که با اعتبار بیش از ۱۳ میلیارد ریال انجام شده است.

نصب ۵ دستگاه پست کمپکت به منظور اصلاح افت ولتاژ شبکه و احداث ۴۲ دستگاه پست هوایی در نقاط مختلف شهرستان تبریز جهت کاهش بار، از دیگر پروژه های قابل توجه این شرکت می باشد.

تعداد ۸۸ مورد از این پروژه ها در شهرستان تبریز با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه در شهرستان آذرشهر با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال  و ۶ پروژه  در شهرستان اسکو با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال انجام یافته است.

همچنین تبدیل بیش از ۸۵۰ دستگاه چراغ روشنایی معابر به LED در سطح کلانشهر تبریز با اعتبار بیش از هفت و نیم میلیارد ریال از جمله طرح های شاخص این شرکت می باشد که توسط وزیر نیرو افتتاح می شود.

کد مطلب 4363321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها