۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

ادعای سفیر روسیه درباره خروج نیروهای مقاومت از بلندی‌های جولان

رسانه ای به نقل از سفیر روسیه در دمشق مدعی خروج نیروهای مقاومت از بلندی های جولان و مرز سوریه با رژیم صهیونیستی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر لاورنتیف» سفیر روسیه در سوریه از خروج مستشاران نظامی ایرانی از بلندی های جولان خبر داد.

لاورنتیف در ادامه گفت: ایرانی ها خارج شده اند و نیروهای شیعه در این مکان حضور ندارند.

به گفته سفیر روسیه در دمشق، نیروهای مقاومت به فاصله ۸۵ کیلومتری از مرز سوریه با رژیم صهیونیستی منتقل شده اند.

وی در ادامه مدعی شده که ممکن است برخی از مستشاران ایرانی در میان نیروهای سوری مستقر در بلندی های جولان حضور داشته باشند اما تجهیزات سنگین نظامی نیروهای مقاومت از این منطقه خارج شده اند.

کد خبر 4363333
عبدالحمید بیاتی

