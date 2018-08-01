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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

هیئت های مذهبی نقش مهمی در خنثی کردن توطئه های دشمن دارند

هیئت های مذهبی نقش مهمی در خنثی کردن توطئه های دشمن دارند

شهرکرد- مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: هیئت های مذهبی نقش مهمی در خنثی کردن توطئه های دشمن دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام  جعفر مرتضوی در جمع مسئولان کانون مداحان، مسئولان شورای هیئت های مذهبی افزود: هئیت های مذهبی نقش مهمی در خنثی کردن توطئه های دشمن دارند.

وی بیان کرد: هیئت های مذهبی باید مردمی باشند تا بتوانند تا به اهداف مورد نظر جامعه عمل بپوشانند.

وی در ادامه  بیان کرد: با توجه به پیگیری های مردمی و اعلام نیاز دو شهرستان بن و سامان نسبت به راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی، این اداره کل تمام تلاش خود را انجام می دهد تا بتواند با وجود نبود اعتبارات، هر چه زود تر این ادارات را راه اندازی کند.

حجت‌الاسلام مرتضوی با بیان اینکه درخواست ها و انتظارات مردمی از اداره کل تبلیغات اسلامی بسیار زیاد است، افزود: نظام، نظام اسلامی است و تمام توقعات مردم به حق و به جاست و ما باید دین اسلام را در بین آحاد مردم گسترش بدهیم.

کد مطلب 4363344

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