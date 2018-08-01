به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی بعدازظهر چهارشنبه در شورای اطلاع رسانی استان همدان بابیان اینکه به دنبال کار اثر بخش هستیم و همه مدیران در اطلاع رسانی مسئولیت دارند؛ به در پیش بودن پیشاپیش هفته خبرنگار اشاره کرد و گفت: نقش خبرنگاران بی بدیل است هرچند غیر از خبرنگاران، افراد دیگر نقش خبرنگار و رسانه را کمتر می‌دانند.

شاهرخی بابیان اینکه یکی از محورهای توسعه خبر، رسانه و اطلاع رسانی با محوریت خبرنگاران است، گفت: دشمنان همواره با شگردهای مختلف به دنبال توقف انقلاب اسلامی بوده اند و امروز هم توطئه های بسیاری را در دستور کار قرار داده اند.

وی بابیان اینکه خروج از برجام، ایجاد اخلال در مایحتاج و نظام اقتصادی مردم از این اقدامات است و شفاف هم اعلام می کنند که هدف آنها ضربه زدن به نظام با بهره گیری از تحریم و ابزارهای اقتصادی است و به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت و نا امید کردن مردم هستند، گفت: دشمنان می خواهند بگویند نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است.

شاهرخی باتاکید بر اینکه پیوند نظام با مردم پیوندی ناگسستنی است، گفت: تفاله های طرد شده ملت ایران راه و مسیرشان مشخص است و هیچ سنخیتی با مردم ایران نداشته اند و مشتی تروریست هستند که با دشمنان همواره پیوند داشته اند و البته هرگز موفق نشده اند.

وی بابیان اینکه نباید به دشمن اجازه داد یاس ایجاد کند، گفت: بیش از ۲۵۰ شبکه ماهواره ای همواره پمپاژ یاس می کنند بنابراین باید اطلاع رسانی درستی داشته باشیم و بیان کنیم که طی ۴۰ سال گذشته چه کارهای بسیار بزرگی انجام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه در تمام حوزه ها در کل کشور بی وقفه کار می شود، گفت: برای ایجاد امید و ایجاد اعتماد بین دولت و نظام و مردم وظیفه و مسئولیت داریم و باید کارهای انجام شده را اطلاع رسانی کنیم.

شاهرخی بابیان اینکه اگر در برابر این همه پمپاژ بی اعتمادی و یاس بی تفاوت باشیم، دیوار بی اعتمادی بالا می رود، گفت: باید این دیوار را بریزیم و امر اطلاع رسانی باید از وظایف مهم دستگاه هاباشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه بنا داریم اطلاع رسانی هدفمند، منطبق بر واقعیت و صداقت و با هم افزایی برای مردم داشته باشیم، گفت: اگر قرار است در اطلاع رسانی موفق باشیم باید به اطلاع رسانی باور داشته باشیم و باید این باور در مدیران ایجاد شود که بنده در نامه ای این موضوع را به مدیران تاکید خواهم کرد.

وی بابیان اینکه باور و ایجاد ساختار و امکانات در ادارات برای اطلاع رسانی از سوی مدیر ضرورت دارد، گفت: روابط عمومی ها باید مورد تقویت مدیران قرار گیرند و بهترین نیروها در روابط عمومی ها مستقر باشند.

شاهرخی باتاکید براینکه مدیری موفق است که بتواند رابطه اثربخش و ‌موثر با رسانه ها داشته باشد و متناسب با هدف سازمان از این فرصتها استفاده کند به اصحاب رسانه توصیه کرد: با توجه به اینکه با هدف در این جایگاه قرار گرفته اند، خود را آماده کنند و نیاز دستگاه ها را برآورده کنند.

وی بابیان اینکه پروژه های بزرگ استان همدان ارزش هزینه برای اطلاع رسانی را دارند و دستگاه ها باید به این موضوعات توجه کنند و حساس باشند، گفت: راه ارتباط با مردم از طریق رسانه ها است و اگر این ارتباط ایجاد شود، نقشه های دشمن در ایجاد یاس و نا امیدی از بین می رود و مشارکت مردم در کارها افزایش می یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در ادامه بابیان اینکه کار خوبی در تدوین سند اطلاع رسانی استان انجام شده است اما باید کمیته ای تشکیل و نظرات ارائه شده در این جلسه در سند تقویت شود، گفت: تیم تولید محتوا در دستگاه های اجرایی استان همدان ایجاد شود.

وی در ادامه بابیان اینکه فضای مجازی نباید برای هجمه خالی باشد بلکه روابط عمومی ها باید حضور داشته باشند و افراد خلاق در کنار روابط عمومی ها پای کار باشند و فضای مجازی رصد و اقدام مناسب انجام شود، گفت: ارزیابی دستگاه های اجرایی در حوزه اطلاع رسانی از شاخص های اصلی ادامه همکاری با مدیران است و در نمره ارزشیابی لحاظ خواهد شد که این ارزیابی به صورت فصلی انجام شود.

شاهرخی با بیان اینکه تقویت خانه مطبوعات باید در دستور کار این شورا باشد، گفت: لیست دستگاه هایی که روابط عمومی ضعیف دارند باید ارائه شود تا با مدیران آنها صحبت شود و از این وضعیت خارج شوند.