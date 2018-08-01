مشکل اقامت پزشکان متخصص در فیروزکوه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به فیروزکوه در جمع خبرنگاران از تکمیل کادر تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره) تا شهریور و مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: برای ارائه خدمات بهتر به مردم فیروزکوه مبالغی به عنوان حق بیتوته به متخصصان این بیمارستان پرداخت می شود.

وی گفت: بودجه حق بیتوته توسط دانشگاه شهید بهشتی تامین می شود.

آقاجانی افزود: در یک برهه ای از زمان به دلیل تغییرات در بودجه وزارت بهداشت، بودجه پزشکان مقیم کاهش یافت و همین امر سبب شد، تا امکان حضور پزشک متخصص در طول هفته در فیروزکوه میسر نباشد.

رییس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به قرار گرفتن فیروزکوه در محل تقاطع سه استان تهران، مازندران و سمنان گفت: تردد در محورهای این شهرستان بیش از حالت عادی است و شرایط ویژه ای دارد.

آقاجانی ادامه داد: همین مطلب سبب شده تا حوادث در این مسیر مواصلاتی قابل توجه باشد و برای ارائه خدمات شایسته تر نیاز به ایجاد پایگاه اورژانس هوایی مستقل در فیروزکوه وجود دارد.

وی با بیان این که برای عملیاتی شدن اورژانس هوایی باید مصوبه ای در وزارت بهداشت و درمان مبنی بر تاسیس این پایگاه در فیروزکوه تایید و ابلاغ شود، گفت: در حال حاضر پَد هلی کوپتر جنب بیمارستان تعبیه شده است.

رییس دانشگاه پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی گفت: اکنون در مواردی که نیاز به خدمات امداد هوایی وجود دارد، از طریق اورژانس هوایی استان های تهران و مازندران تغذیه می شود.

آقاجانی سپس با تاکید بر ارائه خدمات مطلوب در بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان تنها بیمارستان فیروزکوه گفت: هم اکنون در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان در ۱۳ رشته تخصصی خدمات ارائه می شود که با توجه به جمعیت کم فیروزکوه، عملکرد این بیمارستان مطلوب محسوب می شود.



