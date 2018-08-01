۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

فرماندار شهرضا:

بیش از ۸۰۰ مدال در یک سال گذشته رهاورد ورزش شهرضا بوده است

شهرضا - فرماندار شهرضا گفت: قهرمانان ورزش این شهرستان در یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ مدال رنگارنگ در میادین ورزشی کسب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفیعی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان شهرضا اظهار داشت: ورزشکاران شهرضایی در یک سال گذشته چهار مدال آسیایی، ۱۹۴ مدال کشوری و ۶۳۴ مدال استانی را کسب کرده اند.

وی از فعالیت حدود هشت هزار ورزشکار سامان یافته در شهرستان خبر داد و افزود: این ورزشکاران در ۴۰ هیات ورزشی و ۴۳ باشگاه فعالیت می کنند.

فرماندار شهرضا از کمبود امکانات و فضای ورزشی در شهرستان خبر و ادامه داد: ما در یک سال گذشته توانستیم ۴۸۹ مسابقه شهرستانی، ۴۲ مسابقه کشوری و بیش از ۵۰ مسابقه استانی به میزبانی شهرضا برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی این شهرستان ۳۶ صدم است، گفت: اعزام ۲۸۴ تیم به مسابقات استانی، ۱۵۸ تیم به مسابقات کشوری و شش تیم به مسابقات برون مرزی از شهرضا نشان از پتانسیل بالای ورزشی این شهرستان است که باید به آن توجه ویژه شود.

رفیعی نژاد از برگزاری ۱۷ همایش پیاده روی و ۷۰ جشنواره ورزشی خبر داد و عنوان کرد: عملکرد ورزشکاران ما نشان می دهد رشد و توسعه ورزش این شهرستان موجب رشد ورزش در کشور است.

وی گفت: شهرضا نیاز به سالن سرپوشیده استاندارد و محل تمرین مخصوص برای رشته های ورزشی متفاوت دارد که باید با همکاری مسئولان و خیران این فضا مهیا شود.

فرماندار شهرضا با بیان این که باید توجه داشت که سرمایه گذاری در ورزش هزینه نیست بلکه درآمد است، تصریح کرد: ما راه را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران به ورزش مهیا می کنیم چرا که تامین منابع مالی جدید و باز کردن پای بخش خصوصی به ورزش، راهکار موثر حل مشکلات همیشگی ورزش شهرستان و توسعه آن است.

در پایان این مراسم از قهرمانان و مدال آوران شهرستان تجلیل شد.

کد خبر 4363360

