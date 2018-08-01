بیش از ۸۰۰ مدال در یک سال گذشته رهاورد ورزش شهرضا بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفیعی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان شهرضا اظهار داشت: ورزشکاران شهرضایی در یک سال گذشته چهار مدال آسیایی، ۱۹۴ مدال کشوری و ۶۳۴ مدال استانی را کسب کرده اند.

وی از فعالیت حدود هشت هزار ورزشکار سامان یافته در شهرستان خبر داد و افزود: این ورزشکاران در ۴۰ هیات ورزشی و ۴۳ باشگاه فعالیت می کنند.

فرماندار شهرضا از کمبود امکانات و فضای ورزشی در شهرستان خبر و ادامه داد: ما در یک سال گذشته توانستیم ۴۸۹ مسابقه شهرستانی، ۴۲ مسابقه کشوری و بیش از ۵۰ مسابقه استانی به میزبانی شهرضا برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی این شهرستان ۳۶ صدم است، گفت: اعزام ۲۸۴ تیم به مسابقات استانی، ۱۵۸ تیم به مسابقات کشوری و شش تیم به مسابقات برون مرزی از شهرضا نشان از پتانسیل بالای ورزشی این شهرستان است که باید به آن توجه ویژه شود.

رفیعی نژاد از برگزاری ۱۷ همایش پیاده روی و ۷۰ جشنواره ورزشی خبر داد و عنوان کرد: عملکرد ورزشکاران ما نشان می دهد رشد و توسعه ورزش این شهرستان موجب رشد ورزش در کشور است.

وی گفت: شهرضا نیاز به سالن سرپوشیده استاندارد و محل تمرین مخصوص برای رشته های ورزشی متفاوت دارد که باید با همکاری مسئولان و خیران این فضا مهیا شود.

فرماندار شهرضا با بیان این که باید توجه داشت که سرمایه گذاری در ورزش هزینه نیست بلکه درآمد است، تصریح کرد: ما راه را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران به ورزش مهیا می کنیم چرا که تامین منابع مالی جدید و باز کردن پای بخش خصوصی به ورزش، راهکار موثر حل مشکلات همیشگی ورزش شهرستان و توسعه آن است.

در پایان این مراسم از قهرمانان و مدال آوران شهرستان تجلیل شد.