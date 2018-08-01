۷۴۲ رأس گاو برای شناسایی بیماری سل در شادگان تست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حفیظی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای نظارت بهداشتی و شناسایی بیماری سل گاوی به عنوان یک بیماری خطرناک مشترک قابل انتقال از دام به انسان تست تشخیصی بیماری سل انجام شد.

وی افزود: با تلاش کارشناسان واحد سل شبکه دامپزشکی شادگان بر روی ۷۴۲ راس گاو دامداری‌های شهرستان برای شناسایی بیماری سل گاوی به عنوان یک بیماری خطرناک مشترک قابل انتقال از دام به انسان تست تشخیصی بیماری سل انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شادگان ادامه داد:بیماری سل گاوی در گروه بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان قرار دارد که خوشبختانه با اقدامات بهداشتی، تشخیصی و پیشگیرانه دامپزشکی در مدت اخیر موردی از این بیماری در جمعیت گاو و گوساله شهرستان مشاهده نشده و این بیماری تحت کنترل است.

حفیظی گفت: با انجام این تست علاوه بر کنترل بیماری، امکان شناسایی دام بیمار و حذف آن وجود دارد که این اقدام بهداشتی و ضروری برابر دستورالعمل‌های کنترلی دامپزشکی باعث پیشگیری از وقوع احتمالی بیماری در جمعیت دامی و انسانی خواهد شد.