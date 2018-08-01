۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

سرپرست فرمانداری شادگان خبر داد:

صدور ۴۴۶ گواهینامه مهارت در فنی و حرفه ای شادگان

صدور ۴۴۶ گواهینامه مهارت در فنی و حرفه ای شادگان

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: از ابتدای سال جاری ۴۴۶ گواهی مهارت در مرکزفنی و حرفه ای شهرستان شادگان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان ظهر امروز در دیدار با رئیس و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان شادگان اظهار کرد: شهرستان شادگان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه اشتغال دارد که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۴۴۶ گواهینامه برای مهارت آموختگان صادر شده است گفت: در طرح مهارت آموزی صنعت و ساختمان۲۴۶ ، آرایش و پیرایش زنان ۱۵، صنایع پوشاک ۵۱، فناوری اطلاعات ۲۷، نقشه کشی عمومی ساختمان ۲۷، آمادگی شغلی ۱۸ ، تعمیرکاربرق خودرو ۱۷،جوشکاری ۱۰، کاروبرق پی ال سی ۸، صنایع دستی ۷، برقکارصنعتی یک و اطفای حریق یک نفرآموزش دیده اند.

سرپرست فرمانداری شادگان یکی از نیازهای ایجاد و توسعه اشتغال را توسعه مهارت‌آموزی عنوان کرد و ادامه داد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در بهبود وضعیت اشتغال دارد که باید در گناوه به این آموزش‌ها توجه شود.

حاجیان در پایان با بیان اینکه جوانان برای یافتن شغل، چاره‌ای جز مهارت‌آموزی ندارند تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی کارآمد از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است.

