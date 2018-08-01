به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِس‌بی‌اِس نیوز، حمله مسلحانه به کاروان امنیتی مأمور تأمین امنیت انتخابات در مرکز مالی موجب کشته شدن ۴ نظامی و ۸ ضارب مسلح منتهی شد.

سخنگوی وزارت دفاع این کشور بدون اشاره به توضیحات بیشتری در این خصوص اعلام کرد که حمله مذکور در منطقه «سیگو» (Segou) واقع در مرکز مالی روی داده است.

منابع نظامی و بیمارستانی مالی اعلام کردند که آمار تلفات این حمله افزایش خواهد یافت.

این در حالیست که دو خودروی نظامی ارتش و سرنشینان آن نیز در این حادثه مفقود شده‌ اند.

انتخابات ریاست جمهوری کشور مالی در حالی از یکشنبه هفته جاری در حال برگزاری است که تهدیدات تروریستی از سوی گروهک هائی از قبیل القاعده و داعش در این کشور حکم فرما است.

«ابراهیم بوباکار کیتا» (Ibrahim Boubacar Keita) رئیس جمهوری کنونی که از سال ۲۰۱۳ تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد در جریان این انتخابات با ۲۳ نامزد انتخاباتی دیگر از جمله یک زن به رقابت می پردازد.

مهم ترین رقیب وی نیز «سومایلا سیس» (Soumaila Cisse) رهبر جریان مخالف این کشور است.

این در حالیست که انتخابات ریاست‌جمهوری مالی از یکشنبه به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت.

مالی سعی دارد با برگزاری این انتخابات به ۶ سال ناآرامی‌های سیاسی و خشونت در شمال و مرکز این کشور پایان دهد.