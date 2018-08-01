به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی بعد از ظهر چهارشنبه در آستانه آغاز ویژه برنامه های هفته گرامیداشت خبرنگار، گفت: سومین سالی است که هفته خبرنگار با ویژه برنامه های برگزار می شود تا مدیران استان جایگاه فاخر خبرنگاران را درک کنند.

وی با بیان اینکه برنامه های گرامیداشت روز خبرنگار در سه محور آموزش، شهروند محوری و تکریم خبرنگاران برگزار می شود، اعلام کرد: از شنبه ۱۳ مرداد که آغازین روز این برنامه هاست، تجدید میثاق خبرنگاران با شهدای رسانه بر مزار شهید پیمان بزرگ زاده از ساعت ۹ به یاد شهید محمود صارمی به همراه مسئولان استان حضور به هم خواهیم رساند.

وی افزود: در ادامه، روز یادشده، آیین ادای احترام به آقایان ادریسی و بهمن پگاه راد، خبرنگاران پیشکسوت برگزار می شود که طی آن دیداری با این بزرگان اصحاب رسانه فارس در منزل این صاحبان قلم در ساعت ۱۱ خواهیم داشت.

سهرابی از برنامه روز دوم گرامیداشت خبرنگار نام برد و افزود: در این روز، آغاز تبلیغات محیطی با همکاری کانون های تبلیغاتی و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز انجام می پذیرد که در شهرستان ها با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی این تبلیغات انجام خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه روز یکشنبه ۱۴ مردادماه افتتاح نمایشگاه عکس های خبری در نگارخانه تار و پود با عنوان «شات های شورانگیز» برگزار می شود، ادامه داد: صبح دوشنبه ۱۵ مرداد جاری، ساعت ۹ با همکاری اداره کل ورزش و جوانان فارس، نشست هم اندیشی و سمینار ورزشی نویسان با حضور پژمان راهبر، سردبیر سایت خبری «ورزش ۳» برگزار می شود، این در حالیست که روز سه شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ دیدار با بیماران خاص و عیادت از سالمندان با محوریت تولید محتوای خبری از مشکلات این قشر را داریم.

به گفته سهرابی شامگاه سه ‌شنبه ۱۶ مرداد از ساعت ۲۱ تا ۲۳ کنسرت اختصاصی گروه «آوای موج» از بوشهر برای اهالی رسانه به تعداد هزار نفر یک شب شاد را برای خبرنگاران در کنار خانواده به همراه خواهد داشت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس از برپایی کارگاه آموزشی خبرنویسی خلاق و مصاحبه پیشرفته در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه همزمان با یادروز شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در شهرستان ها خبر داد و افزود: این کارگاه ها در شهرهای فسا و خرم بید با همکاری خانه مطبوعات استان برگزار خواهد شد که هژیر فتحی و حسن دهقان به تدریس این مباحث می پردازند.

این در حالیست که به گفته سهرابی روز یادشده جشن روز خبرنگار در باغ جهان نما با همکاری شهرداری شیراز از ساعت ۸ شب آغاز می شود که در تلاشیم معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آیین حضور داشته باشد.

وی همچنین از برگزاری ۲ برنامه خاص بدین مناسبت خبر داد و گفت: در جشن روز خبرنگار که چهارشنبه ۱۷ مرداد جاری برگزار می شود؛ آثار احمد رضا سهرابی، هنرمند کاریکاتوریست و روزنامه نگار استان در قالب یک کتاب با عنوان «انگار نه انگار» رونمایی می شود.

سهرابی همچنین از رونمایی کتابی با عنوان «یک خبر خوب برای روابط عمومی ها» که نگارشی از حسن دهقان است در این مراسم خبر داد و یادآور شد: در ادامه نیز روز پنجشنبه ۱۸ مردادماه میزبان افتتاح نمایشگاه گروهی عکس «شات های شور انگیز» در ایستگاه های مترو در ساعت ۱۰ صبح با همکاری قطار شهری در ایستگاه نمازی خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اعلام کرد: بخش پایانی برنامه های هفته خبرنگار روز جمعه ۱۹ مردادماه ساعت ۲۰ برگزار می شود که اهالی رسانه به دیدار از برنامه نور و صدا با همکاری میراث فرهنگی در تخت جمشید می روند.

وی به برخی برنامه های تدوین شده توسط انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری استان فارس بدین مناسبت هم اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه عکس ورزشی، برپایی جشن گرامیداشت خبرنگار و عکاس خبری، برپایی غرفه هایی برای ارتباط مردم با خبرنگاران، رونمایی و اعطای کارت اعضای انجمن، انتخاب بهترین شهروند خبرنگار، تجلیل از اعضای انجمن و.... از جمله این برنامه هاست.

این در حالیست که به گفته سهرابی از شنبه ۱۳ مرداد تا پایان برنامه ها بازدید از تمامی اماکن تاریخی برای خبرنگاران رایگان است و برخی سینماها به طور رایگان در اختیار اهالی رسانه قرار می گیرد.

از سویی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به پرسش های خبرنگاران هم پاسخ داد و پیرامون تعدد برنامه هایی که توسط سازمان ها، ادارات و ارگانها در طول سال برای رسانه ها ارسال می شود، به تایید پرسش خبرنگار مهر مبنی بر خالی از محتوای خبری بودن برخی برنامه ها پرداخت و گفت: با توجه به اینکه ما انجمن روابط عمومی های استان را داریم، معمولا این موارد از سوی روابط عمومی دستگاه های اجرایی است که اعلام می شود، ما می توانیم حتما نامه ای از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن روابط عمومی ها تنظیم کنیم تا به تمام ارگان ها و سازمانها اعلام شود.

سهرابی دیگر راهکار پیشنهادی را مکاتبه مستقیم با ارگانها عنوان کرد و گفت: می توان از طریق انجمن روابط عمومی ها این اقدام را انجام داد، البته انجام این کار از مسیر انجمن یادشده گزینه بهتری است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر صدور کارت های خبرنگاری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد: مرجع صدور کارت خبرنگاری برای ما سامانه «Erasaneh» است و با توجه به تقاضای مدیران استان برای هویت بخشی به خبرنگاران فارس کارت هایی صادر شد.

سهرابی همچنین به بسته حمایتی بیمه خبرنگاران که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار ادارت کل قرار داده اشاره کرد و افزود: کل مبلغ بیمه به ازای هر نیرو توسط وزارت به مدیران رسانه ها پرداخت می شود.

این در حالیست که به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، بیمه تکمیلی در اختیار مدیران رسانه هاست، اما کسانی که عضو صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان هستند می توانند سالانه این بیمه را عضو شوند.

در پایان این نشست خبری، از پوستر سومین دوره گرامیداشت هفته خبرنگار در استان فارس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های گرامیداشت روز خبرنگار ۱۳ تا ۱۹ مرداد جاری توسط خانه مطبوعات، انجمن صنفی خبرنگاران و عکاس خبری، استانداری، اداره پست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حوزه هنری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، بسیج رسانه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و سازمان قطار شهری و شهرداری شیراز برگزار خواهد شد.