طرح جایکا باید با سرعت توسعه استان هرمزگان همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس در سومین جلسه کارگروه های طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور (استان هرمزگان) با همکاری آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا)، عنوان کرد: توسعه هر جامعه محلی، اقتصادی ، گردشگری و ... باید با مدیریت حفاظت از محیط زیست همراه باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت و حفاظت از محیط زیست را به عنوان امری مهم در توسعه هرمزگان می دانم، بیان کرد: این استان دارای ظرفیت های بی شمار است و فرصت هایی که در هرمزگان وجود دارد در بسیاری از استان های دیگر نیست و این یک مزید برای استان است که باید حفظ شود.

مدرس به اجرایی بودن مطالعات طرح کارگروه های جایکا اشاره کرد و افزود: مطالعاتی در کارگروه های طرح جامع حفاظت از محیط زیست ساحلی استان صورت می گیرد باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: مطالعات باید با بهره گیری از جامعه محلی صورت بگیرد که بتوان آن را در استان اجرایی ساخت که علاوه بر مدیریت و حفاظت محیط زیست از مناطق سواحلی استان نیاز های جامعه محلی را نیز مرتفع کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به آموزش نیروهای انسانی اشاره و اظهار کرد: باید در کنار تیم طرح جامع و مطالعات مدیریت و حفاظت محیط زیست مناطق ساحلی استان نیرو های بومی نیز آموزش و در این زمینه توانمند شوند.

وی اضافه کرد : طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست از سواحل استان هرمزگان به پروژه الگوی برای منطقه ای تبدیل خواهد شد که این الگو بودن باید دستاوردی برای کشور داشته باشد.

مدرس مهمترین نکته در این طرح را زمان دانست و گفت: علاوه بر کیفیت و دقت در مطالعات مهمترین نکته در طرح جامع مدیریت و حفاظت محیط زیست از مناطق ساحلی استان، زمان است که باید این مهم را مدنظر داشت.