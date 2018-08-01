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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

یمنی‌ها خودروهای نظامی مزدوران آل سعود را منهدم کردند

یمنی‌ها خودروهای نظامی مزدوران آل سعود را منهدم کردند

منابع یمنی اعلام کردند که ارتش و کمیته های مردمی این کشور ادوات و خودروهای نظامی مزدوران آل سعود را در ساحل غربی منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که ارتش و کمیته های مردمی این کشور ادوات و خودروهای نظامی مزدوران آل سعود را در ساحل غربی منهدم کردند.

بر اساس این گزارش؛ یک منبع نظامی یمنی بیان کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی دو خودروی نظامی متعلق به مزدوان را با موشکهای هدایت شونده در الفازه هدف قرار دادند و منهدم کردند که به دنبال آن سرنشینان این دو خودروی نظامی کشته شدند.

این درحالی است که یورش های هوایی ائتلاف سعودی-آمریکایی به مناطق مختلف یمن ادامه دارد.

روز گذشته در حمله جنگنده های سعودی به استان صعده در شمال یمن یک کودک و یک زن شهید شدند.

کد مطلب 4363416

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