۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

با حکم وزیر علوم؛

رئیس دانشگاه میبد ابقا شد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس دانشگاه میبد را به مدت چهار سال در جایگاه خود ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم،  منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی عباس کلانتری خلیل آباد را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه میبد ابقا کرد.

در این حکم انتصاب آمده است:

ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، برای مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه میبد ابقاء می‌شوید.

امیدوارم با سعی و اهتمام جناب‌عالی و بر اساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره‌مندی از تجربه‌های مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم‌فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام‌های مؤثری بردارید.

انتظار می‌رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

زهرا سیفی

