۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

اهتزاز پرچم سوریه در شهرک «جباتا الخشب» قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از اهتزاز پرچم این کشور در شهرک جباتا الخشب در حومه قنیطره پس از تسلط کامل ارتش سوریه بر آن خبر دادند.

خبر دیگر از سوریه اینکه اختلافات داخلی میان تروریستها در ادلب در شمال سوریه ادامه دارد.

منابع سوری قبلا اعلام کرده بودند که نیروهای ارتش سوریه وارد تله القبع و کروم الحمریه در جنوب شهرک حضر و شمال جباتا الخشب در حومه قنیطره شده و شروع به پاکسازی مین ها و مواد منفجره از آن کرده اند.

بر اساس این گزارش؛ دو نفر از تروریستهای هیئت تحریر الشام بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در نزدیکی شهرک حزانو در حومه شمالی ادلب کشته شدند.

