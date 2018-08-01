افزایش زودهنگام تولید بنزین به روزانه ۹۵.۵ میلیون لیتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا آرمان‌مقدم، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی این شرکت گفت: به دلیل همزمانی افزایش مصرف بنزین با تعمیرات اساسی برخی مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده ماده افزودنی (MTBE)، بخشی از ظرفیت تولید بنزین کشور به کارگرفته نشده است.

وی با بیان این‌که به‌زودی و با تامین (MTBE) موردنیاز، تولید بنزین به روزانه ۹۵.۵ میلیون لیتر می‌رسد، افزود: این در حالی است که میانگین تولید روزانه بنزین از ابتدای مردادماه به ۹۳ میلیون و ۸۰ هزار لیتر رسیده که در مقایسه با تولید ماه گذشته که ۸۷ میلیون و ۲۶۰ هزار لیتر بود، رشد ۶.۷ درصدی داشته است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره مقایسه آمار تولید بنزین در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تصریح کرد: میانگین تولید بنزین در تیرماه امسال برابر با ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر لیتر بود که نسبت به تولید ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتری پارسال، بیانگر رشد ۲۹.۱ درصدی تولید بنزین کشور است.