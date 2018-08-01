۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

برای تامین بنزین کشور جای نگرانی نیست؛

افزایش زودهنگام تولید بنزین به روزانه ۹۵.۵ میلیون لیتر

با توجه به نیاز کنونی و افزایش تولید بنزین به روزانه ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روزهای آینده، جای هیچ گونه نگرانی در تامین بنزین مورد نیاز کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا آرمان‌مقدم، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی این شرکت گفت: به دلیل همزمانی افزایش مصرف بنزین با تعمیرات اساسی برخی مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده ماده افزودنی (MTBE)، بخشی از ظرفیت تولید بنزین کشور به کارگرفته نشده است.

وی با بیان این‌که به‌زودی و با تامین (MTBE) موردنیاز، تولید بنزین به روزانه ۹۵.۵ میلیون لیتر می‌رسد، افزود: این در حالی است که میانگین تولید روزانه بنزین از ابتدای مردادماه به ۹۳ میلیون و ۸۰ هزار لیتر رسیده که در مقایسه با تولید ماه گذشته که ۸۷ میلیون و ۲۶۰ هزار لیتر بود، رشد ۶.۷ درصدی داشته است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره مقایسه آمار تولید بنزین در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تصریح کرد: میانگین تولید بنزین در تیرماه امسال برابر با ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر لیتر بود که نسبت به تولید ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتری پارسال، بیانگر رشد ۲۹.۱ درصدی تولید بنزین کشور است.

