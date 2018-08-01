به گزارش خبرنگار مهر، جواد ناصریان ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانداران و بخشداران استان بوشهر اظهار داشت: به منظور اصلاح ساختار بخشداری‌های کشور برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشداری‌های سراسر کشور دارای معاون می‌شوند اضافه کرد: نیروهای جدید نیز به فرمانداری‌ها اضافه می‌شود که نیروی مورد نیاز فرمانداری‌ها از استانداری‌ها و نیروهای مورد نیاز بخشداری‌ها از فرمانداری‌ها تامین می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور یکی از اولویت‌های این وزارت را ارائه خدمات الکترونیک عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد دولت الکترونیک در بدنه مجموعه‌های وزارت کشور سرعت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اولویت بکارگیری افراد در پست‌های مدیریتی جدید با جوانان و بانوان است خاطرنشان کرد: ۳۴ هزار دهیار در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که تلاش ویژه‌ای برای رفع مشکلات بیمه و سنوات آنها داریم.

ناصریان بر تشکیل شورای مشورتی در بدنه استانداری‌ها تاکید کرد و افزود: به منظور ارتقای خدمات رسانی و ماموریت‌های مختلف تشکیل این شورا می‌تواند زمینه موفقیت در این عرصه را فراهم سازد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور بیان کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون جدید بازنشستگی ۱۴ استاندار کشور جایگزین می‌شوند، این نیروها را از بدنه وزارت کشور انتخاب خواهیم کرد.