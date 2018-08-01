به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهارداشت: بیش از ۹۰ درصد بخش حمل و نقل جاده ای کشور با سرمایه بخش خصوصی فعالیت می کند و دولت در این بخش کمترین نقش را دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند افزود: در بحث ترانزیت بیشترین مورد ترانزیت‌های جاده‌ای و پایانه‌های مرزی است از این رو همکاران راهداری در همه حال در تلاش هستند.

امانی با اشاره به فعالیت ۴۷۰ هزار راننده در بخش بار کشور گفت: سالانه ۵۸۰ میلیون تن بار بدون بارنامه و ۳۸۰ میلیون تن بار با بارنامه توسط این رانندگان جابجا می شود.

امانی با اشاره به ظرفیتهای اذربایجان غربی در بخش ترانزیت تصریح کرد:با توجه به تحریم های دشمنان در زمینه های حمل و نقل هوایی و ریلی، ترانزیت زمینی اهمیت دو چندانی دارد و در این میان پایانه زمینی بازرگان می تواند نقش اساسی ایفا کند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ کانون تشکل‌های صنفی در سطح کشور وجود دارد گفت: جمع رانندگان کشوری با احتساب رانندگان باری بیش از ۶۰۰ هزار نفر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان غربی در مسیر بزرگراه غرب کشور، تصویب احداث بزرگراه ارومیه تا ایواوغلی را در قالب توسعه این مسیر عنوان کرد و خواستار تکمیل طرحهای در حال اجرا برای توسعه پایانه های مرزی استان شد.

تقی کهوریان با بیان اینکه تلاش می شود در سال آینده پرونده رفع نقاط حادثه خیز در استان بسته شود افزود: برای اصلاح ۴۴ نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان تفاهم نامه ای با سازمان راهداری کشور امضا شده که در قالب آن ۵۰ درصد اعتبارات رفع این نقاط را استانداری تامین میکند که امسال تعهد خود را در این زمینه عملی کردیم.

در ادامه ارسلان شکری به عنوان مدیر کل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی معرفی و از تلاشها و خدمات عبدالحسین علی اکبری مدیر کل قبلی تجلیل شد.