وقوع ۲۰۳ فقره حادثه درتیرماه /۶ کشته و ۲۱ مصدوم

عبدالحسین معظم فر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیر ماه سال جاری تعداد ۲۰۳ فقره حادثه اعم از آتش سوزی اماکن مسکونی، تجاری، تولیدی، صنعتی،خودرو و حوادث امداد و نجات شامل گیرکردن در آسانسور، تصادف خودرو، گیر کردن انگشت در داخل انگشتر و اشیای فلزی، ورود جانوران موزی و سایرموارد از طریق شهروندان به سامانه ۱۲۵ این سازمان اطلاع داده شده است.

وی افزود: در تمام این موارد امدادگران سازمان در کمترین زمان ممکن از پنج ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: از این حوادث تعداد ۱۳۷ فقره در داخل محدوده شهر و تعداد ۶۶ فقره بیرون از محدوده شهر و در روستاهای اطراف به وقوع پیوسته است.

معظم فر یادآورشد: در حوادث تیر ماه تعداد عملیات های اطفاء حریق و امداد و نجات به ترتیب با ۱۲۸ و ۷۵ فقره بیشترین آمار حوادث در شهرستان را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: در این حوادث یک ماهه، متاسفانه تعداد ۶ نفر فوت و ۲۱ نفر دیگر مصدوم شدند.