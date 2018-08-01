به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به نقل از النشره، نبیل زنیبر سفر کشور مغرب در قطر اعلام کرد: مغرب به روابط دیپلماتیک ۴۶ ساله با دوحه می بالد.

وی افزود: در نشست ماه مارس گذشته کمیته عالی مشترک میان دو کشور در رباط، شاهد امضای ۱۱ توافق در زمینه های آموزشی، تربیتی، صنایع سنتی، جوانان، رسانه، صنعت، کشاورزی، مسکن، هوانوردی و نیز راه اندازی خط دریانوردی مستقیم میان بنادر دو کشور بودیم.

زنیبر تاکید کرد: خط دریایی مستقیم احتمالی میان بنادر مغرب و بندر بین المللی حمد سبب تقویت مبادلات میان دو کشور خواهد شد و در تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور برادر کمک شایانی خواهد کرد.

شایان ذکر است که این تقویت روابط میان قطر و مغرب در شرایطی است که روابط مغرب و عربستان به تیرگی گراییده است.

ظرف چند سال گذشته بروز برخی حوادث در منطقه و به دنبال آن موضع گیری های عربستان و مغرب باعث شده است تا روابط عربستان سعودی و مراکش را تحت الشعاع قرار داده و این رابطه را به سمت سردی بکشاند.

عدم ورود مغرب در جبهه عربستان سعودی و کشورهای هم پیمان مانند برخی کشورهای عرب خلیج فارس، سودان و بحرین علیه ایران و یمن و همچنین بی طرفی مراکش در بحران دوحه و چهار کشور عربی، اختلاف بین عربستان سعودی و قطر و همچنین تصمیم مراکش برای ارسال محموله غذایی به قطر از مهمترین دلایل سردی و تنش در روابط عربستان و مراکش به شمار می‌رود.