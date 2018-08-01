سطح آموزش های امدادی در جامعه پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح ظهر چهارشنبه در همایش ارتقاء فرهنگ ترافیک استان کرمان گفت: ۶۰ درصد حوادث مربوط به سوانح رانندگی است.

وی ادامه داد: امروز باید به نقش آموزش به عنوان یک مهارت زندگی توجه کنیم.

فلاح گفت: کمترین زمان برای کمک به فرد حادثه دیده چهار دقیقه و کمترین زمان برای رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه ۱۰ دقیقه است.

وی با تاکید بر لزوم تبیین نقش آموزش در جامعه افزود: در حال حاضر بیشترین توجهات به موضوعات فیزیکی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان تصریح کرد: هلال احمر برای آموزش مردم و دستگاه های استان کرمان اعلام آمادگی می کند.

فلاح عنوان کرد: در زمین لرزه سیرچ ۹۱ به صورت غیرمستقیم و در حین فرار دچار مصدومیت شدند که این مساله بیانگر سطح آموزش پایین در جامعه است.

وی گفت: دو ثانیه نگاه کردن به تلفن همراه احتمال تصادف را ۲۰ درصد افزایش می دهد و ۳۰ درصد از فعالیت مغزی راننده حین رانندگی را کاهش می دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان بر لزوم فراگیری کمک های اولیه در مراکز هلال احمر تاکید کرد و افزود: ندای جمعیت هلال احمر با شماره «۱۱۲» در هر حادثه ای به کمک مصدومان می شتابد.