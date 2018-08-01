کانون های سلامت در محلات تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه زمانی عصر چهارشنبه در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان کلان منطقه یک کشور با بیان اینکه کانون سلامت محله به عنوان نقطه آغاز مشارکت های ساختارمند مردمی است، اظهارکرد: کانون سلامت محله یک تشکل اجتماع محور است که با حضور همه مردم در هر یک از محلات شهر یا روستا تشکیل می شود.

وی افزود: افزایش موثر، کارآمد، پویا و خلاق مردم در توسعه سلامت خود، خانواده و محله، تقویت روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن، نهادینه سازی مشارکت و همکاری مردم در توسعه محله، بسیج، هدایت و مدیریت ظرفیتهای مردمی در پاسخدهی به معظلات و مشکلات محله، ارتقای سطح مهارتهای مردم در عرصه های سلامت و سازماندهی مردم در پذیرش مسئولیت های اجتماعی را ماموریت کانون سلامت محله است.

مدیر کل اموراجتماعی سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه مشارکت در کانون سلامت محله باید آگاهانه، داوطلبانه، مسئولانه و عادلانه باشد، گفت: در مجمع سلامت محله نمایندگان مرد، نمایندگان دستگاه های دولتی و نمایندگان معتمدین ومراکز علمی حضور دارند که توسط وزیر کشور و بهداشت به همه دانشگاه ها و استانداری ها ابلاغ شده است.

دکتر زمانی با بیان اینکه مجامع سلامت ابزاری برای تسهیل مشارکت مردم است، افزود: باید مجمع سلامت در همه شهرستان ها تشکیل شود که تاکنون در مازندران۱۲، گیلان ۸ ، گلستان سه و سمنان ۳ مجمع برگزار شده است.

وی ادامه داد: براساس تقسیم بندی کشوری که وزارت کشور مصوب کرده است باید هر محله یک کانون داشته باشد که طبق برنامه عملیاتی ۱۰ درصد از کانون های کل کشور تا پایان سال راه اندازی شود.