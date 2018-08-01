عوامل انسانی ۶۵ درصد در وقوع تصادفات دخیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صابری ظهر چهارشنبه در همایش ارتقاء فرهنگ ترافیک استان کرمان آسیب های ناشی از حوادث جاده ها را سومین علت مرگ در ایران ذکر و اظهار کرد: عوامل انسانی ۶۵ درصد، جاده ۱۳ درصد، خودرو ۱۵ درصد و عوامل محیطی هفت درصد در وقوع تصادفات رانندگی دخیل هستند.

وی رعایت قوانین در کاهش آمار تصادفات موثر دانست و ادامه داد: بیشترین تصادفات در جاده «بم – کرمان» به وقوع می پیوندد.

صابری تصریح کرد: عابران پیاده، دوچرخه سواران، مسافران حمل و نقل عمومی بیشترین کاربران آسیب پذیر را شامل می شوند.

وی با اشاره به جان باختن هزار و ۹۹ نفر در تصادفات جاده ای کرمان طی سال گذشته افزود: از این تعداد ۸۷۶ نفر مرد و ۲۲۳ نفر زن بوده اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت: ۲۳۸ نفر در حوزه درون شهری و مابقی در برون شهر در تصادفات جان باخته اند.

وی توصیه کرد: رانندگان هر دو ساعت بکیار به مدت ۱۵ دقیقه در محلی ایمن در کنار جاده استراحت کنند.