۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

شب فرهنگی مازندران در برج میلاد برگزار می شود

ساری - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: آداب و رسوم و فرهنگ استان در شب فرهنگی مازندران در برج میلاد تهران به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه با اشاره به اینکه جشنواره ملی چارسوق در راستای معرفی آداب و رسوم و فرهنگ و ظرفیت های استان های سراسر کشور برگزارمی شود، یادآور شد: ۱۲ مردادماه سال جاری شب فرهنگی مازندران در تهران است و تمامی داشته های استان شامل فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و ظرفیت های گردشگری مازندران در برج میلاد میزبان علاقمندان به حوزه فرهنگ و هنر در این گردهمایی فرهنگی خواهد بود.

وی برگزاری این برنامه ها را فرصتی جهت معرفی جذابیت های سراسر کشور برشمرد و افزود: برای توسعه زیرساخت های عمرانی تلاش های فراوانی صورت می گیرد. اما نسبت به حوزه فرهنگ و برنامه ریزی های فرهنگی در مناسبت های مختلف عزم جدی وجود ندارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: صرف وقت و اعتبار برای موضوعات و فعالیت های فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری به ویژه در زمینه صنعت توریسم و جذب گردشگر بیشتر محسوب می شود.

فرزانه یکی از مهمترین ظرفیت های مازندران را داشته های غنی این استان در زمینه های مختلف فرخنگی چون هنر موسیقی، صنایع دستی و آداب و رسوم ارزیابی کرد و افزود: چنانچه این پتانسیل های منطقه با عزم استانی و تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی به منحصه ظهور درآید میتواند به تنهایی زمینه جذب گردشگران فرهنگی به استان را فراهم کند.

