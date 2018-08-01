شب فرهنگی مازندران در برج میلاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه با اشاره به اینکه جشنواره ملی چارسوق در راستای معرفی آداب و رسوم و فرهنگ و ظرفیت های استان های سراسر کشور برگزارمی شود، یادآور شد: ۱۲ مردادماه سال جاری شب فرهنگی مازندران در تهران است و تمامی داشته های استان شامل فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و ظرفیت های گردشگری مازندران در برج میلاد میزبان علاقمندان به حوزه فرهنگ و هنر در این گردهمایی فرهنگی خواهد بود.

وی برگزاری این برنامه ها را فرصتی جهت معرفی جذابیت های سراسر کشور برشمرد و افزود: برای توسعه زیرساخت های عمرانی تلاش های فراوانی صورت می گیرد. اما نسبت به حوزه فرهنگ و برنامه ریزی های فرهنگی در مناسبت های مختلف عزم جدی وجود ندارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: صرف وقت و اعتبار برای موضوعات و فعالیت های فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری به ویژه در زمینه صنعت توریسم و جذب گردشگر بیشتر محسوب می شود.

فرزانه یکی از مهمترین ظرفیت های مازندران را داشته های غنی این استان در زمینه های مختلف فرخنگی چون هنر موسیقی، صنایع دستی و آداب و رسوم ارزیابی کرد و افزود: چنانچه این پتانسیل های منطقه با عزم استانی و تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی به منحصه ظهور درآید میتواند به تنهایی زمینه جذب گردشگران فرهنگی به استان را فراهم کند.