وجود هم افزایی و تعامل بین دستگاهی برای توسعه گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد به نقش مهم اصحاب رسانه در ایجاد ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولان اشاره و اظهار کرد: نقش رسانه در امربه معروف و نهی از منکر و نظارت بر عملکرد مسئولان غیر قابل انکار است.

وی به برخی از سرمایه های استان گیلان در حوزه های مختلف نیز اشاره کرد و افزود: گیلان دارای مواهب طبیعی و موقعیت های کم نظیر است و خوشبختانه در سال های اخیر اقدمات خوبی برای رشد و توسعه بخش های مختلف صورت گرفته است.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه این استان ساحلی ترین و سرسبزترین استان کشور محسوب می شود، گفت: گیلان از نظر شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نیروی انسانی متخصص دارای ظرفیت های مطلوبی بوده که باید به نحو احسن استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم هم افزایی و تعامل بین دستگاهی برای رسیدن به توسعه و رونق در استان گیلان، خاطرنشان کرد: در سال های اخیر اقدامات خوبی اعم از راه آهن، آزادراه و ایجاد بنادر جدید انجام شده که با افتتاح و بهره برداری از برخی از این طرح ها اتفاقات خوبی در استان گیلان خواهد افتاد.

سالاری همچنین با بیان اینکه برنامه ریزی لازم برای رونق دوباره بخش کشاورزی، خدمات، صنعت و کسب و کار صورت گرفته است، ادامه داد: آمادگی لازم برای شنیدن پیشنهادات و انتقادات در بخش های مختلف را داریم.

وی با تأکید براینکه بیان انتقادات برای حل مشکلات و رفع نواقص در حوزه های مختلف بسیار مهم است، افزود: رسانه در بیان انتقادات باید حرمت ها را حفظ کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه باید تلاش شده سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تقویت کنیم تا هر خبری سبب ایجاد مشکل و نگرانی در جامعه نشود، گفت : نمونه این موارد اینکه در چند روز گذشته در استان با موضوع بنزین مواجه شدیم که نبود اعتماد عمومی سبب افزایش مصرف بنزین در استان گیلان شد.

وی با اشاره به اینکه مصرف روزانه بنزین در استان گیلان سه میلیون و ۲۰۰ لیتر بوده که در روزهای پایانی هفته به سه میلیون و ۸۰۰ لیتر می رسد، خاطرنشان کرد: متاسفانه طی این روزها به بیش از شش میلیون لیتر رسید. البته در حال حاضر به شرایط عادی برگشته است.

سالاری در ادامه با بیان اینکه خط لوله انتقال بنزین از تهران به گیلان روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین به استان انتقال می دهد، افزود: درصورت قطع احتمالی این خط انتقال ۱۶ میلیون لیتر بنزین در خود لوله ها وجود دارد که مصرف چهار روز استان را تأمین می کند.

به گفته سالاری این موضوع به عدم توجه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برمی گردد که این موضوع سبب تبدیل فرصت ها به تهدید برای استان می شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه و رونق استان گیلان چهار اولویت کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات مدنظر قرار گرفته است، گفت: توجه به یک حوزه همانند گردشگری و بوم گردی تعارضی با سایر حوزه ها ندارد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه افزایش مساحت زمین کشاورزی و همچنین تعداد بهره برداران در استان گیلان امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد : با برنامه ریزی صحیح در سایر بخش ها همانند بوم گردی می توان موجب رونق سایر بخش ها و افزایش درآمد برای کشاورزان شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات دو رودخانه گوهررود و زرجوب، افزود: مشکلات این دو رودخانه به ۵۰ سال گذشته برگشته و تا زمانی که فاضلاب شهرستان رشت حل نشود مشکلات این دو رودخانه نیز حل نمی شود.