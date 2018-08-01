به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه که به منظور شرکت در پنجاه و یکمین نشست وزرای خارجه اتحادیه «آسه‌آن» در سنگاپور به سر می بَرد با لیم جاک هوی دبیرکل این نهاد، ویویان بالاکریشنان وزیر خارجه سنگاپور و رئیس دوره ای این اتحادیه در نشستی سه جانبه دیدار و گفتگو کرد.

چاوش اوغلو در این نشست سه جانبه در زمینه تعمیق روابط ترکیه با سازمان های بین المللی، گسترش همکاری و اقدامات لازم برای دوره های بعدی به بحث و رایزنی پرداخت.

طرفین در این نشست راه های توسعه روابط در حوزه های مورد علاقه طرفین را مورد بحث و بررسی قرار دادند.