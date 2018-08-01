۴۲ کیلومتر راه اصلی و فرعی در آبیک خط کشی شد

ابراهیم شنوا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: درتیرماه امسال اقدامات مناسبی برای ایمن سازی محورهای مواصلاتی شهرستان آبیک صورت گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آبیک بیان کرد: علف زنی حاشیه راهها به طول ۱۵ کیلومتر، خاکریزی دهانه پل ها ۱۵ مورد، جمع آوری بقایای حیوانات از سطح جاده ۱۰ مورد، شناسایی تجاوز به حریم راه ۸ مورد، انسداد دسترسی های غیرمجاز به آزادراه ۵ مورد و ۵ کیلومتر احداث قنو زنی از جمله اقدامات انجام شده است.

شنوا فلاح تصریح کرد:تسطیح،پاکسازی و رگلاژ شانه راهها به حجم ۳۵ هزار مترمربع، خاکبرداری به منظور تعریض و افزایش دید و همچنین خاکریزی ۱۵۰۰ متر مکعب، تنقیه پاکسازی ۵ دهنه پل وآبرو، ریزش برداری به حجم ۱۰۰۰ مترمکعب، پرکردن و مرمت نشست حاصل از رانش به حجم۷۰ مترمکعب، لکه گیری با آسفالت سرد ۸ تن و شستشوی ۶۰ عدد از علایم و تابلوها از دیگر اقدامات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ابیک است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آبیک یادآورشد: پاکسازی حاشیه نیوجرسی ها به وسعت ۴۰ کیلومتر، جاروزنی سطح راهها در سطح ۴۵ کیلومتر، رفع آب شستگی شانه راه ۵۰ مترمکعب، مخلوط ریزی ۳۶۰۰ مترمکعب، ۴۲ کیلومتر خط کشی و رفع تجاوز به حریم راه ۲ مورد از دیگر عملیات انجام شده در حوزه استحفاظی شهرستان آبیک است.