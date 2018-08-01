۱۱۰میلیون جابجایی درسال فقط توسط بی.آر.تی های سامانه ۴ اتوبوسرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی صبح امروز در چهارمین جلسه کارگروه ویژه رفع دودزایی و اخذ معاینه فنی اتوبوس های شهر تهران که به منظور بررسی اتوبوس های سامانه ٤ برگزار شد، گفت: سامانه٤ اتوبوسرانی که خط ٤ و ٧ بی. ار. تی و خطوط فیدر را مشمول می شود با بیش از ٧٤٧ دستگاه اتوبوس عمومی و خصوصی به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اشاره به اینکه ٣٤٠ دستگاه اتوبوس عمومی و ٤٠٨ دستگاه اتوبوس خصوصی در سامانه ٤ اتوبوسرانی فعالیت دارند، گفت: ٧٨ دستگاه اتوبوس عمومی و ٤٠٦ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی عمری بالای ٨ سال دارند.

وی ادامه داد: خط ٤ اتوبوس های تندرو (حدفاصل پایانه جنوب - پایانه شهید افشار) روزانه بیش از ٨٠ هزار مسافر و خط ٧ اتوبوس های تندرو (حدفاصل راه اهن - تجریش) روزانه بیش از ٢٢٠ هزار مسافر را جابه جا می کند.

به گفته سنندجی سالانه بالغ بر ٢٥ میلیون جابه جایی مسافر خط ٤ و ٦٨ میلیون جابه جایی مسافر در خط ٧ اتوبوس های تندرو انجام می شود.

سنندجی با اشاره به اینکه برگه معاینه فنی تک تک اتوبوس ها برای ما حائز اهمیت است، تصریح کرد: در حال حاضر ٨٥ درصد اتوبوس های بخش خصوصی و ٩٦ درصد اتوبوس های عمومی در سامانه ٤ دارای معاینه فنی معتبر هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران اظهارداشت: ٨ آیتم در معاینه فنی اتوبوس‌های شرکت واحد بررسی می شود که «دودزایی» رتبه ٥ تا ٧ را در تمام سامانه ها به خود اختصاص می دهد و همان طور که بارها گفته ام شکستگی شیشه، چراغ و لاستیک صاف بیشترین علت مردود شدن اتوبوس‌ها در قسمت عیوب ظاهری است.