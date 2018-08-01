به گزارش خبرگزاری مهر، یک فرمانده سوری به اسپوتنیک اعلام کرد: ارتش سوریه یورش داعش به فرودگاه خلخله در حومه السویدا در جنوب سوریه را دفع کرده است.

این فرمانده نظامی سوری بیان کرد: تروریستهای داعش تلاش کردند که در ابتدا به اطراف فرودگاه نظامی خلخله نفوذ کنند که این تحرک آنها با شکست روبرو شد و ارتش سوریه آنرا درهم شکست؛ پس از آن یورش سنگینی از سوی داعش به فرودگاه شد که ارتش سوریه پس از نبرد شدید با تروریستهای تکفیری داعش با آن مقابله کرد و در جریان دفع این یورش شمار زیادی از تروریستها کشته شدند و بقیه پا به فرار گذاشتند.

فرودگاه خلخله یکی از مهمترین فرودگاههای نظامی و راهبردی محسوب می شود که از مرکز السویدا ۳۹ کیلومتر و از درعا ۶۴ کیلومتر فاصله دارد و در منطقه ای در نزدیکی جاده دمشق-السویداء قرار گرفته است.

از سوی دیگر سرتیپ «ندیم کامل اسعد» و تعدادی دیگر از نظامیان سوری در کمین داعش در شرق فرودگاه الضمیر در حومه دمشق کشته شدند.

یک منبع امنیتی اعلام کرد: سرتیپ اسعد افسر امنیتی منطقه الضمیر و دو افسر دیگر به همراه ۱۰ سرباز سوری در کمین داعش در شرق فرودگاه الضمیر کشته و ۵ سرباز دیگر زخمی شدند.

این منبع بیان کرد: سرتیپ اسعد و گروه همراهش در حال گشت زنی عادی در منطقه تل دکوة در شرق فرودگاه نظامی الضمیر بودند که در کمین گرفتار شدند. داعشی ها از صحرای سوریه در شرق الضمیر آمده بودند.

شایان ذکر است که ارتش سوریه در آوریل گذشته بر الضمیر در حومه دمشق بر اساس توافق مصالحه که شامل خروج تروریستها به جرابلس در شمال سوریه است، مسلط شده بود. داعش هم اکنون در منطقه ۵۵ کیلومتری صحرای مجاور حومه دمشق که جیش الثوار و پایگاه التنف آمریکا در آن قرار دارند، حضور دارد.