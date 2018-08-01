۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

مدیر منابع طبیعی پلدختر مطرح کرد؛

تصرف غیر قانونی اراضی ملی پلدختر برای احداث باغ

پلدختر- مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر از تصرف غیر قانونی اراضی ملی این شهرستان برای احداث باغات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشهرام میررضایی ظهر چهارشنبه در جلسه تمهیدات برگزاری جشنواره انجیر شهرستان پلدختر با انتقاد از جهادکشاورزی پلدختر، اظهار داشت: در منطقه «زیودار» و «بن لار»  سطح وسیعی از باغات که متعلق به منابع طبیعی است از نظر این اداره، به صورت غیر قانونی کشت و تصرف شده و باید تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه هر اقدامی باید در چارچوب ضوابط و قوانین باشد، افزود: متاسفانه اراضی ملی در سال های گذشته که سند آنها به نام دولت ثبت شده بدون دریافت هیچ گونه مجوزی زیر کشت باغات رفته و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر، گفت: به اندازه کافی در رابطه با تصرف منابع ملی از سوی اداره منابع طبیعی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صورت گرفته و در زمان کوتاه جواب نمی دهد و نیاز به همکاری همه دستگاهها دارد.

میررضایی افزود: جهاد کشاورزی پلدختر به جای همکاری مدام از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند و از طی شدن روال قانونی این امر جلوگیری می کند و سعی دارد کار به شکل دیگری پیش برود.

وی با بیان اینکه هیچ شخص و ارگانی بر بیت‌المال اولویت ندارد، خاطرنشان کرد: اجرای قانون به معنی مقابله با مردم و مردم ستیزی نیست اما واقعیت این است که یک عده از باغداران «زیودار» و «بن لار» اراضی ملی را به صورت غیر قانونی به تصرف خود درآورده اند و جهادکشاورزی برنامه مشخصی برای ساماندهی این امر ندارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر، افزود: با توجه به اینکه احداث باغات انجیر از نظر ایجاد اشتغال، کار خوبی است و بازده اقتصادی دارد و موجب تثبیت خاک می شود، هدف اداره منابع طبیعی این است که این اراضی که وسعت زیادی نیز است به صورت قانونی به باغداران واگذار شود.

میررضایی گفت: افرادی در منطقه «زیودار» و «بن لار» به طور غیر قانونی اراضی ملی را تصرف می کنند و جهاد کشاورزی برنامه قانون مندی در این رابطه ندارد.

