به گزارش خبرگزاری مهر این سامانه تمامی مناقصهها، مزایدهها، استعلامها و... را در برمیگیرد و سازمان فاوا از تمام پیمانکاران و فعالان این عرصه طی فراخوانی دعوت به عمل آورده است تا طرح خود را در این زمینه ارائه کنند.
این فراخوان بر اساس مصوبات کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران، در جهت اهداف هوشمندسازی تهران و به منظور شفافیت تمامی معاملات شهرداری تهران شامل مناقصه، مزایده، استعلام و ... صورت گرفته است.
مدیریت یکپارچه معاملات، دسترسی یکسان ذینفعان به اطلاعات، کاهش هزینهها، درآمدزایی و کاهش فساد و رانت از جمله اهدافی است که در دوره جدید مدیریت شهری و طبق تأکیدی که بر موضوع شفافیت وجود دارد با انجام این فراخوان دنبال میشود.
یکپارچگی اطلاعات و اجرای فرآیندها در شهرداری، دسترسی آنلاین و به موقع به اطلاعات معاملات شهرداری، دسترسی یکسان به اطلاعات معاملات شهرداری برای همه متقاضیان شرکت در معاملات و افزایش سرعت انجام معاملات از جمله مواردی است که با انجام چنین طرحهایی در راستای دستیابی به تهران هوشمند صورت میگیرد.
همچنین شفاف سازی معاملات شهرداری تهران و مدیریت بهینه منابع و فعالیتهای شهرداری از جمله دیگر اهدافی است که این طرح و سایر طرحهای مشابه به دنبال آن هستند.
افزایش درآمدهای شهرداری از طریق فروش اسناد معاملات، حق عضویت شرکت کنندگان در معاملات، فروش اطلاعات، حذف اسناد فیزیکی و حذف دوباره کاریها نیز شامل اهداف مدیریت شهری جدید تهران است.
شرکتها و علاقمندان این حوزه میتوانند برای دریافت اسناد فراخوان و کسب اطلاعات بیشتر به پورتال شهرداری تهران به نشانی Tehran.ir، قسمت اطلاعرسانی، بخش مناقصات مراجعه کنند.
نظر شما