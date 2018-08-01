حمایت از تولید راه نجات اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی عصر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شورمست سوادکوه، با اشاره به شرایط امروز جامعه و تحریم‌ها، تنها را نجات و استقلال کشور را تولیدکنندگان برشمرد و بر اتکا به اقتصاد داخلی تأکید کرد.

فرماندار سوادکوه، در ادامه با بیان اینکه اقتصاد یک مکانیزم متصل به هم است و نمی توان در این زمینه استقلال کامل داشت؛ به گونه‌ای که هم خود تولیدکننده و هم مصرف‌کننده باشیم، خاطرنشان کرد: این مکانیزم را نمی‌توان بست و امروز تولید ما به دیگر استان‌ها و حتی بازار جهانی متصل است.

وی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان این شهرک مبنی بر شرایط و نوسانات بازار، عدم تثبیت قیمت در بازار مصرف و عدم تثبیت قیمت مواد اولیه، افزود: این موارد رد نمی‌شود اما باید توجه داشت ما در مرحله گذار از بحران قرار داریم و عموما مرحله گذار شرایط سختی است و برای یک گذار موفقیت‌آمیز نیازمند مدیریت بحران، تولید و مصرف هستیم.

یزدانی با تأکید بر حمایت از تولیدکننده تحت هر شرایطی، این حمایت را نیازمند همت مضاعف دانست و یکی از جلوه‌های وجود همت مضاعف در دولت را تشکیل ستاد رفع موانع تولید برشمرد و عدم انجام آیین‌نامه‌ها و قانون رفع موانع تولید را ناشی از جزیره‌ای عمل کردن برخی مسئولان دانست.

مقام عالی دولت در شهرستان سوادکوه با بیان اینکه دولت برای توسعه اقتصاد و اشتغال‌زایی پول زیادی گذاشته است، از جمله آنها به تسهیلات نواحی صنعتی، تسهیلات روستایی و فراگیر اشاره کرد و افزود: در این زمینه، سهم شهرستان در سال ۹۶ حدود ۲۱ میلیارد تومان بوده و چهار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های کوچک روستایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به هزینه‌های انجام شده دولت در زمینه اشتغال‌زایی و با اشاره به هزینه سرمایه‌گذاری تولیدکننده برای تولید و برندسازی، تشخیص بازار مصرف و اشتغال‌زایی، بسته شدن این کارگاه‌ها را عقلانی ندانست و افزود: همه تلاش ما برای تولید و ایجاد اشتغال است و بانک‌ها نباید عامل ترمز اقتصاد گردند.

یزدانی با انتقاد از وضعیت رمپ ورودی شهرک صنعتی شورمست، عدم زیباسازی کناره‌های معابر داخلی شهرک، عدم وجود نگهبانی در ورودی شهرک و نبود تابلوی مناسب بر سردر شهرک، بر بهبود این شرایط تأکید کرد و افزود: امسال قصد داشتیم برای بهسازی رمپ ورودی پول بگذاریم ولی به دلیل ضرورت بیشتر زیرساخت گاز حدود ۴۷۰ میلیون تومان برای این امر گذاشته شده است، اما بر این هستیم تا با کمک اداره راه و زیرساخت و توسعه وضعیت رمپ ورودی را بهبود بخشیم.

فرماندار سوادکوه زیرساخت انرژی شهرک را با توجه به حد تولید فعلی شهرک خوب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون شکایتی مبنی بر کمبود گاز، کاهش ولتاژ برق و کافی نبودن حجم تصفیه‌خانه نداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرک صنعتی شورمست با وسعت ۳۵ هکتار، دارای ۵۷ واحد مستقر است که از این میزان، در حال حاضر تعداد ۲۷ واحد فعال هستند و میزان فعالیت آنها از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد است.