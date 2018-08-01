تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دانایی فر در جلسه بررسی موانع و مشکلات فراروی تجار وصادر کنندگان استان ایجاد شرکت های مشترک را مهمترین عوامل توسعه صادرات و مبادلات مرزی عنوان کرد وافزود : خوشبختانه در ۴ ماهه نخست امسال صادرات کالا به عراق افزایش ۲۲ درصدی داشته است و نقش پایانه های مرزی کلیله سردشت و حاج عمران پیرانشهر در هم در رسیدن به این رقم صادراتی موثر بوده است.

وی با اشاره به صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار کالا در سال گذشته به کشور عراق گفت : ۲۵ درصد صادرات کشور به عراق است و برای متوازن کردن این صادرات باید برنامه داشته باشیم تا با تغییر مناسبات کشورها با مشکلاتی برای صادرات و تولید کالا مواجه نشویم .

دانایی فر بیان داشت: با اقداماتی که انجام می گیرد موضوع بازارچه ها، بحث‌کولبری وکارتهای مرزی در منطقه ساماندهی میشود و اطمینان داد که افزایش صادرات از مرز کیله، وضعیت بازارچه و پیله وران در دستور کار دولت قرار می گیرد.

وی پایانه های مرزی آذربایجان غربی با کشور عراق را بزرگترین ظرفیت برای توسعه کشور و استان عنوان کرد وافزود : باید از این ظرفیت در دوران تحریم استفاده بهینه داشته باشیم توازنی بین صادرات و واردات کالا برقرار کنیم .

انتظار رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه حمل یکسره کالا ، بالا بودن کرایه های کامیون ، توقف کامیون های حامل سوخت در آن سوی مرز و بالا بودن تعرفه های صادرات در اقلیم کردستان را از مهمترین مشکلات توسعه صادرات عنوان کرد.

حسینی دبیر اتاق مشترک ایران وعراق با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی صادرات به عراق در سال گذشته گفت : تجار ایران بیش از ۲۰ درصد بازار عراق را در اختیار دارند که باید در افزایش سهم از بازار عراق تلاش بیشتری کنیم .

عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمت ارز و نبود ثبات نسبی در بازار ، عوارض خروجی ، نبود جوایز صادراتی ، نبود یک بانک تجاری مشترک ، ناهماهنگی در مبادلات ارزی و گمرکی ، نبود اختیار قانونی در استانها ، مناسب نبودن بستر های صادراتی ترخیص کالا و مواد اولیه در گمرکات ، طولانی بودن مراحل ثبت سفارش ، بلوکه شدن پول در بانکهای داخلی از جمله مشکلاتی تولید کنندگان و صادر کنندگان بود.