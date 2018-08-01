کاری کردند ورودی بازیهای آسیایی را از دست بدهم/ دلیلی ندارد بمانم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمیمی پرتابگر دیسک در پایان مسابقات لیگ طلایی دوومیدانی در اعتراض به سر بودن دایره پرتاب گفت: یکسال تلاش و این همه هزینه ای که از جیب خودم کردم بر باد رفت، ما فقط از سرداور خواستیم تا کمی منیزیم روی دایره بریزند که قبول نکرد و گفت مرسوم نیست این کار را انجام دهیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا این اعتراض به صورت دسته جمعی به داور اعلام شد گفت: بله فقط من نبودم بلکه همه تایید می کنند. من گفتم اجازه بدهید منیزیم بزنیم، نه کسی می‌میرد ، نه کسی آسیبی می بیند و نه فدراسیون جهانی ایرادی می گیرد، اما قبول نکردند.

صمیمی در پایان ادامه داد: به همین راحتی ورودی بازیها را از دست دادم و همه چیز تمام شد. بعد از پایان مسابقه کمی منیزیم به دایره زدم و پرتابم ۶۲ متر شد ولی بدون این کار پرتابتهایم به دلیل سرخوردن، ۵۶ متر هم نمی شد. تا سال قبل محمود، کاوه موسوی، پژمان قلعه نویی و ... را داشتیم اما حالا نیستند. اگر شرایط همینطور پیش برود من هم می گویم خداحافظ و می روم. دلیلی ندارد دیگر در دوومیدانی بمانم.