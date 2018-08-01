۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۹

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان:

پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری به کتابخانه ها یک قانون است

قروه- مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با انتقاد از پرداخت نکردن نیم درصد درآمد شهرداری ها به این نهاد، نبود کتابخانه های عمومی در بعضی از نقاط شهری و روستایی را نوعی ظلم به مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدالملکی شامگاه چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه اظهار داشت: باید پیگیر وضعیت و مشکلات کتابخانه های شهرستان و نقاطی که هنوز کتابخانه ندارند شد و بررسی کرد که چرا بعضی از مناطق از وجود کتابخانه بی بهره مانده اند.

وی با بیان اینکه نبود کتابخانه در بعضی از نقاط شهرستان یک ظلم بزرگ به مردم است، افزود: همه ما تأثیر شگرف کتاب را می دانیم و بر این باور هستیم که یک کتاب سرنوشت را تغییر می دهد بنابراین نیاز است به دیدگاه ها وسعت داده و مطالبات مردم را پیگیری کنیم.

به گفته عبدالملکی شهرداری ها باید بدانند که پرداخت نیم درصد درآمد به حساب نهاد کتابخانه ها یک قانون است و در واقع هر شهرداری که دلسوز شهر باشد خودش پیگیر و پیشقدم می شود.

وی در خصوص کتابخانه نیمه کاره شماره ۳ قروه هم با اشاره به اینکه ساخت کتابخانه پروسه ای طولانی مدت است، گفت: برای این کتابخانه به علت تغییر پیمانکار پروژه از راه و شهرسازی به نوسازی مدارس نیاز است یک تصمیم جدی گرفته شود.

کد خبر 4363563

