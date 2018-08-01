به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز، در بازدید سرزده نواب قائدی و قاسم مقیمی اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از بخش‌های مختلف پایانه امیر کبیر از نزدیک مسائل و مشکلات موجود مرتبط با عوامل اجرایی، رانندگان و مسافران و راهکارهای موجود بررسی شد.

نواب قائدی در این بازدید خواستار بازنگری طراحی داخلی و چیدمان باجه‌ها و غرفه‌های تجاری شد و گفت: این مهم باید به طور ویژه اجرایی شود و محل مناسبی نیز برای استراحت مسافران به‌خصوص بانوان پیش بینی شود.

وی افزود: عدم اجرای سقف کاذب باعث هدر رفت انرژی زیادی می‌شود که باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز بر لزوم رتبه بندی شرکت‌های حمل و نقل برون شهری تاکید کرد و گفت: دفاتر و باجه شرکت‌ها نیز به تناسب اهمیت و فعالیت شرکت به آنها اختصاص یابد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: محوطه ترمینال فضای مناسبی برای ایجاد مبلمان شهری و المانهای فرهنگی و تاریخی شهر جهت شناساندن اماکن و شخصیت‌های برجسته تاریخی و فرهنگی شهر شیراز و ایجاد فضایی برای استفاده مسافران از این امکانات است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت محوطه پایانه برای احداث کارواش و جایگاه سوخت گفت: با این اقدام علاوه بر درآمدزایی برای پایانه و سازمان، امکان ارائه خدمات مناسب به ناوگان حمل و نقل مسافر برون شهری میسر می‌شود.

قائدی افزود: پارک خودروهای شخصی در بلوار امیرکبیر، توقف مسافربرهای شخصی و تاکسی های درون شهری در ورودی ترمینال و سرعت وسایل نقلیه در بلوار امیرکبیر مشکلات زیادی را به همراه داشته است که باید با هماهنگی با پلیس، نظارت بیشتری صورت گیرد و نسبت به ایجادسرعت گیر و یا نصب دوربین نظارتی در آن محدوده نیز اقدام شود.

وی افزود: با بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح مهدیه _ امیرکبیر بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.