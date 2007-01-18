۲۸ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۰۴

انگلیس 2 میلیون پوند برای امنیت هسته ای در آسیای میانه اختصاص داد

انگلیس اعلام کرد که مبلغ 2 میلیون پوند برای آنچه ایجاد امنیت هسته ای در کشورهای آسیای میانه نامیده است؛ اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای "ازبک ریپورت"(uzreport) بر اساس یک گزارش سالیانه انگلیس اعلام کرد که 2 میلیون پوند برای تضمین امنیت هسته ای و مواد رادیو اکتیو در آسیای میانه اختصاص داد.

"جف هون" وزیر اروپایی دفتر وزارت امور خارجه این کشور در سخنرانی در گزارش "شراکت جهانی- 2006" گفت :" انگلیس پیشرفت مهمی را در انجام تعهداتی صورت داده است که در نشست کاناناسکیس در سال 2002 نسبت به آنها توافق شد که بر این اساس تهدیدهایی که از ناحیه سوی مواد و یا  تسلیحات کشتار جمعی کشورهای عضو سابق شوروی صوت می گیرد، مقابله شود.

هون افزود: امروز من بسیار خرسند هستم تا اعلام کنم ما 2 میلیون پوند دیگر برای کمک به صندوق امنیت هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی اختصاص داده ایم.

وی اظهار داشت : همچنین کار مهمی وجود دارد که باید در جمهوری های شوروی سابق انجام شود و به همین دلیل است که ما از پروژه هایی در اوکراین، قزاقستان و ازبکستان برای حفظ مهندسین و دانشمندان هسته ای حمایت می کنیم.

هون همچنین گفت : در قزاقستان ما با مشارکت آمریکا برای تضمین و امنیت راکتورهایی که می تواند برای تولید اورانیوم با درجه ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد، کار می کنیم.

