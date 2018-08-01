به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که آماده احیای حکم اعدام در این کشور است.

رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص تأکید کرد: اگر قانون مجازات اعدام در پارلمان به تصویب برسد، آماده تأئید آن هستم.

لازم به ذکر است، مجازات اعدام در ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو شده بود.

این در حالیست که در اواخر ماه جولای سال ۲۰۱۷ میلادی رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اعلام کرده بود که اگر مردم بخواهند و پارلمان نیز تصویب کند؛ وی با برقراری مجدد حکم اعدام در ترکیه مخالفت نخواهد کرد.

ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا نمی تواند مجازات اعدام را احیاء کند؛ چرا که در غیر اینصورت یکی از موارد مورد تأکید این اتحادیه را نقض کرده و لذا ممکن است این امر پیوستن آنکارا به بروکسل را با چالش جدی مواجه سازد.