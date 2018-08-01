۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

مدیر امور آب و فاضلاب شهری مهاباد:

سرانه مصرف آب آشامیدنی مهاباد ۴۰درصد از میانگین کشوری بالاتر است

ارومیه - مدیر امور آب و فاضلاب شهری مهاباد گفت: سرانه مصرف آب آشامیدنی در شهر مهاباد ۲۰ درصد و در روستاها ۴۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معروفی در این خصوص اظهارداشت: میزان برداشت ما از مخازن آب شهری ۶۴۰ لیتر در ثانیه است که در هر شبانه روز ۵۵  میلیون لیتر آب به شهروندان داده می شود.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این میزان هر شهروند مهابادی در شبانه روز ۲۴۵ لیتر آب مصرف می کند که میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی ۸۰ تا ۱۵۰ لیتر در شبانه روز برای هر نفر است.

نالوسی، مدیرآب و فاضلاب روستایی مهاباد هم گفت: مصرف آب  کل روستاهای مهاباد در چهارماهه اول امسال بیش از یک میلیون و ۱۵۸ هزارمترمکعب بوده است که هر روستایی حدود ۲۰۰ لیتر آب مصرف کرده که ۷۰ تا ۸۰ لیتر بیشتر از حد مجاز  است.

آب،مایعی گرانبهاست که ادامه حیات همه موجودات  به آن وابسته است و این  مایع ارزشمند اگر بطور صحیح و مناسب ازان استفاده نشود می تواندبه آسانی هدر رود.

