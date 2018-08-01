ارائه راهکارهای عملیاتی مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقا زاده روز چهارشنبه در نشست مشترک مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی و هیات های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های کشور در اراک، اظهار کرد: گردهمایی ها و برگزاری همایش ها فرصت مناسبی برای تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت مسائل اجتماعی و فرهنگی فراهم می کند.

وی ادامه داد: یکی از مسئولیت های وزارت کشور بررسی و تحلیل و یافتن راهکارهای عملیاتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی است و با توجه به این مسئولیت مهم در شرایط حساس کشور، عملکرد مطلوب و چشمگیری داشته است.

استاندار مرکزی بیان کرد: مسئولیت های گوناگونی در حوزه اجتماعی و فرهنگی به دستگاه های مختلف سپرده شده است و این درحالی است که بیشترین ناهماهنگی ها در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مشاهده می شود.

آقازاده تصریح کرد: همکاری و هماهنگی، تدوین سیاست های مطلوب در حوزه فعالیت های اجتماعی، بررسی نقاط قوت و ضعف و جلوگیری از موازی کاری، رسیدن به اهداف مد نظر در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را در شرایط خاص امکان پذیر می کند.

وی با بیان اینکه در دولت دوازدهم اقدامات مطلوبی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی انجام شده است، خاطر نشان کرد: توجه به اقدامات کارشناسی و عملگرا همراه با انسجام و وحدت رویه دستگاه های مرتبط با این حوزه باعث موفقیت های بسیار می شود، همانطور که امروز در بسیاری از شاخص های توسعه ای پیشرو هستیم.