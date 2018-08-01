۱۹۴۵۱دانش آموز در آموزشگاههای غیر دولتی استان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان از تأسیس هنرستانهای غیردولتی فنی حرفه ای و کارودانش در استان در راستای اجرای برنامه ششم توسعه حمایت می کند.

وی بیان داشت: این امر در راستای هدایت دانش آموزان به تحصیل در هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای انجام می گیرد.

زارع پور تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه و بر اساس این طرح تعداد هنرجویان مشغول به تحصیل در هنرستانهای استان از ۲۸ درصد به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت.

وی تعداد هنرستانهای غیردولتی در استان را ۸۰۰ مدرسه عنوان کرد و گفت: همچنین برای رفع نیازمندیهای فضای آموزشی مدارس، مکاتباتی با شهرداران شهرهای استان برای معرفی فضاهای با کاربری آموزشی انجام می شود.