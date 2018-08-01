  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۰

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد:

۱۹۴۵۱دانش آموز در آموزشگاههای غیر دولتی استان تحصیل می کنند

یاسوج- مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: هم اکنون ۱۹هزار و ۴۵۱دانش آموز در ۱۳۷ آموزشگاه غیردولتی استان مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان از تأسیس هنرستانهای غیردولتی فنی حرفه ای و کارودانش در استان در راستای اجرای برنامه ششم توسعه حمایت می کند.

وی بیان داشت: این امر در راستای هدایت دانش آموزان به تحصیل در هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای انجام می گیرد.

زارع پور تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه و بر اساس این طرح تعداد هنرجویان مشغول به تحصیل در هنرستانهای استان از ۲۸ درصد به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت.

وی تعداد هنرستانهای غیردولتی در استان را ۸۰۰ مدرسه عنوان کرد و گفت: همچنین برای رفع نیازمندیهای فضای آموزشی مدارس، مکاتباتی با شهرداران شهرهای استان برای معرفی فضاهای با کاربری آموزشی انجام می شود.

کد خبر 4363596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها