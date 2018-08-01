توسعه نیافتگی کردستان دغدغه اصلی مردم و مسئولان این استان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان و با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه کردستان در حوزه های زیرساختی با مشکلات و کمبودهای جدی مواجه است.

وی ادامه داد: در حالی که تلاش های زیادی در راستای توسعه استان کردستان صورت گرفته است ولی متاسفانه هنوز این استان با مشکلات زیادی در حوزه زیرساختی مواجه است و باید برای جبران این کمبودها دولت اعتباری ویژه منظور کند.

استاندار کردستان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید تلاش زیادی در راستای توسعه کردستان در دستور کار قرار داده است، افزود: انتظار داریم که با حمایت های وزیر محترم اطلاعات و همچنین سایر اعضای دولت شاهد تسریع در توسعه پایدار کردستان باشیم.

وی با اشاره به رشادت های مردم استان کردستان در راستای دفاع از نظام اسلامی، بیان کرد: مردم کردستان با تقدیم ۵۴۰۰ شهید به انقلاب اسلامی وفاداری خود به نظام اسلامی را به عینه به اثبات رسانده اند و انتظار می رود که همه مسئولان نیز در راستای خدمت به آنها تلاش جدی تری داشته باشند.

مرادنیا گفت: متاسفانه در حال حاضر کردستان در بخشی از شاخص های توسعه با استانهای دیگر کشور فاصله معناداری دارد و این مهم تنها با تخصیص اعتبار ویژه و همچنین افزایش حمایت های بیشتر از سوی اعضای هیات دولت میسر می شود.

وی خواستار حمایت بیشتر مسئولان نظام از روحانیون اهل سنت شد و افزود: متاسفانه علیرغم تمامی پیگیری های صورت گرفته وضعیت روحانیون اهل سنت در کردستان مناسب نیست و انتظار می رود که از این عزیزان حمایت های بهتری صورت گیرد.

در جریان برگزاری این نشست از مدیرکل سابق اطلاعات استان کردستان تقدیر شد و مدیرکل جدید این استان معرفی شد.